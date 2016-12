L’ONG Land O’ Lakes a fourni 170 millions Frw pour former 102 inséminateurs vétérinaires

Kigali: L’ONG américaine Land O’Lakes International Developpment a fourni un appui de 170 millions Frw qui ont servi à former 102 inséminateurs et elle a donné à chacun un matériel de 2,5 millions Frw pour les aider dans leur profession, selon Dr Dennis Karamuzi, Coordinateur de cette ONG.



« Land O’Lakes a donné un total de 1,35 milliards Frw fourni par l’Agence américaine de développement USAID dans des activités d’appui au secteur de l’élevage. 102 millions Frw ont soutenu les centres de collecte de lait, 450 millions Frw ont appuyé le Secteur Privé ; 400 millions Frw ont servi au renforcement des capacités du MINAGRI, de l’Université du Rwanda (UR), et de la Fédération rwandaise du Secteur Privé (PSF). Tandis que 360 million Frw ont servi à l’amélioration de la gouvernance », a-t-il poursuivi.



Il a tenu ces propos alors que l’on remettait à Mulindi (Kanombe) des certificats aux 102 inséminateurs vétérinaires qui vont travailler dans les districts, en milieu rural, notamment au niveau des cellules.



Pour Dr François Xavier Rusanganwa, président du Conseil des Docteurs Vétérinaires du Rwanda, les équipements fournis et la formation contribueront à faire une insémination réussie afin d’accroître un bétail de qualité, plus productif en lait et en revenu, conformément aux buts poursuivis par le Programme Girinka « Une Vache par Ménage ».



Les vétérinaires inséminateurs appartiennent au Conseil des professionnels vétérinaires du Rwanda, avec un niveau habituel universitaire et secondaire.



« C’est une opportunité pour eux de renforcer leur profession avec intégrité et amour du travail. Cela leur permet de gagner par mois entre 300 milles et 500 mille Frw, et même plus », a-t-il dit.



Un inséminateur devra inséminer au moins trois vaches par jour. Sinon plus, pour arriver même à 15 vaches par jour.



L’inséminateur devra rembourser 10 % du coût du matériel reçu. L’on a déjà contacté les banques pour un crédit d’octroi de moyens de transport aux inséminateurs.



Le délégué du MINAGRI, Didace Rushigajiki, spécialiste en élevage, a promis que ce Ministère apportera son appui et sa collaboration aux inséminateurs formés qui travaillent comme des privés.



« Nous avons peu d’inséminateurs pour couvrir tout le pays. Nous continuerons à former d’autres inséminateurs pour satisfaire tous les besoins », a-t-il dit.



Il a donné de bons conseils pour travailler avec plus de professionnalisme et de dévouement. C’est une condition du succès dans le travail. (Fin)