Les autorités locales s’engagent à expliquer l'histoire du génocide pour lutter contre son idéologie

Kigali: Plus de 390 dirigeants des instances de base venus des districts de Bugesera et Kicukiro qui s'entraînent dans l'éducation civique communément connu comme Itorero se sont engagés à expliquer l'histoire du génocide commis contre les Tutsi à leurs communautés comme l'un des moyens de lutter contre l'idéologie du génocide. Ces dirigeants ont fait cet engagement après qu’un représentant de la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG) leur ait donné un discours sur la lutte contre l'idéologie du génocide, sa dépravation et comment le code pénal rwandais sanctionne celui qui a été condamné pour l’avoir exhibé.



Selon la CNLG, ce représentant leur a expliqué également le rôle qu'ils devaient jouer en tant que dirigeants pour contenir l'idéologie du génocide.



Dans le but d’épurer l'idéologie du génocide chez les personnes âgées, en particulier parmi les anciens auteurs d'actes de génocide condamnés, ces dirigeants ont suggéré qu'ils soient conduits dans un camp d'éducation civique semblable à celui prévu pour les anciens combattants qui se séparent des milices FDLR afin qu'ils puissent réintégrer leurs communautés débarrassées de l'idéologie du génocide.



Concernant les jeunes intoxiqués par les idées génocidaires des médias sociaux et Internet, ils ont suggéré que les parents devraient guider leurs enfants et inculquer une valeur positive. Ils encouragent les parents à exhorter leurs descendants à contester les idées génocidaires rencontrées sur les médias sociaux et sur Internet. (Fin).