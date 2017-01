Les accidents routiers ont déjà fait huit morts depuis Noel

Kigali: Les accidents de route ont déjà fait huit morts depuis la Fête de Noël jusqu’aujourd’hui, selon le Commissaire de Police Georges Rumanzi en charge de la sécurité routière.

« Il a été constaté un non respect du code de la route, surtout à Kimihurura à Kigali où ont été organisés des concerts ce weekend. Un homme a forcé le passage et a heurté une barricade érigée par la police. Pour l’arrêter, la police a recouru à l’usage du feu et le conducteur, Maître Toy Nzamwita du Bourreau du Rwanda, en est mort », a-t-il indiqué.

Il a précisé que la majorité des accidentes ont été causés par l’ivresse au volant. Au total, onze véhicules avec des conducteurs ivres au volant ont été arrêtés. Ils ont été libérés pour le moment.

Le Commissaire Rumanzi a souligné la nécessité d’éviter de conduire quand on est en état d’ébriété. Car, l’on met en danger sa propre vie et celle des autres.

Il a informé que la police a ouvert le feu sur Maître Toy parce que celui-ci a refusé de s’arrêter comme le lui intimait la barrière.

« Dans de tels cas, on peut le prendre pour un terroriste qui fonce vers un endroit interdit pour y commettre des attentats. Surtout que l’agent de la police n’a pas eu le temps de l’identifier », a-t-il dit. (Fin)