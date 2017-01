Plusieurs personnes aux obsèques d’un avocat rwandais tué par la Police

Kigali: Plusieurs personnes ont assisté à Kigali aux obsèques de Maître Toy Ntabwoba Nzamwita, un avocat rwandais tué par la police le vendredi 30 décembre 2016.



Famille, amis et les confrères avocats du disparu étaient présents pour lui rendre les derniers hommages au siège de la Cour Suprême, avant une messe de requiem à Gacuriro.



Les confrères de Me Toy Ntabwoba Nzamwita ont loué son assiduité au travail et souligné le rôle qu’il a joué dans la lutte contre divers crimes surtout ceux liés à la corruption.



Agé de 49 ans, cet avocat rwandais laisse dernière lui une femme et quatre enfants (deux garçons et deux filles). Il avait fait ses études primaires et secondaires en RDC avant de les poursuivre à la faculté de Droit de l’Université Nationale du Rwanda.



D’après la police, Me Toy Ntabwoba Nzamwita avait bu la nuit du 29 au 30 et il a forcé le passage à un contrôle de police et a failli écraser un policier. C’est pour l’immobiliser et parce que la police craignait le pire qu’il a fallu l’abattre.



Le Barreau du Rwanda dont Me Toy Ntabwoba Nzamwita était membre a publié un communiqué dans lequel il demandait qu’une enquête soit menée et que le responsable de la fusillade mortelle soit poursuivi. (Fin)