Deux nouveaux employés de la CNLG ont prêté serment

Kigali: Deux employés nouvellement recrutés de la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG) ont prêté serment ce mercredi 4 Janvier 2017.



Selon la CNLG, cette prestation de serment a eu lieu lors de la réunion trimestrielle qui a convoqué tous les employés pour réfléchir à des mesures visant à améliorer la prestation de services et le rendement car le troisième trimestre de l’année fiscale commence



Dr Jean Damascène Bizimana, Secrétaire Exécutif de la CNLG, a demandé aux employés de travailler dur et fournir des services de qualité aux demandeurs pour accélérer la réalisation de la mission et vision de la CNLG.



Les employés qui ont prêté serment comprennent le coordonnateur de la CNLG dans les districts de Rusizi et Nyamasheke et un statisticien.



Le Secrétaire Exécutif de la CNLG a également exhorté tous les employés à effectuer des auto-évaluations concernant leurs activités planifiées et leurs réalisations afin de pouvoir corriger les défauts du trimestre passé pour aboutir à un meilleur rendement.



Afin d'améliorer constamment la prestation des services, la CNLG tient une réunion au début de chaque trimestre de l'année fiscale pour évaluer ce qui a été réalisé et les mesures à prendre pour surmonter les difficultés rencontrées au cours du trimestre écoulé. (Fin)