Gikonko Rice projette de passer d’une production de six mille à dix mille tonnes par an

Gikonko, Gisagara: L’usine de transformation du riz de Gikonko ou Gikonko Rice a l’objectif de passer d’une production annuelle de six mille à dix mille tonnes par an, selon le Directeur de cette usine, Innocent Rutembesa.



«Notre production est en croissance d’une année à l’autre. En 2015, elle était de 5 400 tonnes. En 2016, elle a atteint 6 000 tonnes. Mais notre objectif est d’arriver à une production annuelle de dix mille tonnes de riz», a-t-il indiqué.



Il a tenu ces propos devant un groupe de neuf journalistes des différents médias nationaux et internationaux basés au Rwanda et qui effectuent une tournée dans les districts de Huye et Gisagara, du 27 Décembre au 05 Janvier 2017.



Cette descente est organisée par le Haut Conseil des Médias du Rwanda ou High Media Council (MHC) grâce à l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).



D’autres équipes des journalistes visitent dans la même période d’autres districts du pays pour évaluer les progrès des réalisations socio-économiques du pays, ainsi que les éventuels défis.



Il a précisé que l’usine transforme 4,5 tonnes par heure, et qu’elle fonctionne 9 heures par jour. L’usine transforme par jour 45 tonnes.



Gikonko Rice a débuté en 1987. Privatisée en 2007, elle appartient à l’investisseur australien Douglas, qui a acquis aussi les deux autres industries du riz de Rwamagana à l’Est et Bugarama au Sud-Ouest.



Quand l’usine a été privatisée, l’investisseur Douglas a payé 60%, tandis que l’Union des Coopératives de Gikonko a acheté 40% des actions, toujours selon le Directeur Rutembesa. La direction générale de Gikonko Rice est à Kigali.



L’usine est située dans le district de Gisagara dans la Province du Sud. Elle a 11 892 riziculteurs qui cultivent sur 3000 ha. Mais seuls 2 600 ha sont pour le moment exploités.



Deux sortes de riz sont cultivées : le long grain et le court. La production moyenne par ha est de 5 tonnes. Mais il y a des espaces où la production peut arriver à 6,5 tonnes par ha.



Gikonko Rice compte dix coopératives dont deux dans le district de Huye et huit autres dans le district de Gisagara. Le prix du riz grain long est de 490 Frw le Kg. Le grain court revient à 450 Frw le Kg.



«Le secret de la croissance réside dans l’utilisation des intrants, semer à temps, renforcer l’agronome en lui dotant des moyens de transport afin de suivre les riziculteurs dans les marais, éviter de détourner la récolte», a confié le Directeur Rutembesa.



Pour ce qui est des déchets du riz, il a répondu qu’ils sont transformés en briquettes pour la cuisson vendus aux prisons depuis 2011. Une briquette est vendue à 700 Frw le Kg. Les déchets atteignent 5 tonnes par jour.



Interrogé sur les défis rencontrés, Rutembesa a cité la sécheresse suite au manque de pluies, le détournement de la récolte, ainsi que le recours à des semences non autorisées. Pour ce qui est des semences, l’Office de Développement de l’Agriculture (RAB) a émis des recommandations sur les semences exigées. La sensibilisation a été aussi suffisamment faite pour enrayer les détournements de la récolte.



Le riziculteur Phénias Ndagijimana a un revenu de un million Frw chaque année depuis 2011

Il doit ce revenu à un ha de riz qu’il exploite. Il a déjà acheté une moto et deux propriétés, ainsi que six vaches. Il paye le minerval pour ses six enfants à l’école privée.



« 80% des1 408 membres de notre Coopératives atteignent ce revenu. Ceux qui gagnent moins arrivent à un revenu compris entre trente mille et cinquante mille Frw. Nous devons beaucoup au projet RSSP du MINAGRI qui a aménagé le marais de Kiri et construit pour nous un barrage qui irrigue notre riz », a-t-il dit.



Le président de l’Union des Coopératives du riz de Gikonko, Jérôme Mbonirema, se félicite que cette Union se soit construite une banque qui octroie des crédits aux riziculteurs, sans devoir recourir a d’autres institutions financières plus coûteuses.



Il remercie le Gouvernement rwandais pour le concours apporté dans la réalisation de ce projet qui a fait du fermier rwandais un professionnel qui cultive pour le marché. (Fin)