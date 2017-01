Secteur Save: Un centre des métiers a déjà formé deux cent jeunes

Le Secrétaire Exécutif de Save, Innocent Kimonyo

Secteur Save, Gisagara: Le Centre des Métiers de Save dans le district de Gisagara dispose de dix machines pour travailler le bois et plus de dix autres machines à souder, et il a déjà formé deux cent jeunes qui ont trouvé de l’emploi dans diverses parties du pays, comme Kigali, selon le Secrétaire Exécutif de Save, Innocent Kimonyo.

Au premier plan, le président de l’Ubudehe dans le secteur Ndora, Théogene Nzeyimana

«Ce Centre des Métiers de Save a été construit par le district de Gisagara. Ces machines pour le bois ou à souder ont été achetées par des privés qui forment à la fois des jeunes dans différents métiers. Les gents viennent acheter des chaises, des lits, des fenêtres, et des portes, etc. dans ce centre professionnel « Agakiriro ». Nous n’avons pas de problèmes de marchés», a-t-il indiqué.



Jean Paul Munyerame a une machine à souder qu’il a achetée à deux cent mille Frw depuis six ans. Il est membre de la coopérative des soudeurs. Quand il gagne peu par mois, il empoche vingt mille Frw. Quand il a un marché, il atteint même deux cent mille Frw par mois. Pour le moment, il utilise sa machine à souder des toitures métalliques dans le district de Kamonyi. Il estime que ce centre professionnel est utile à la population. Surtout parce qu’il forme des jeunes qui parviennent à trouver des emplois.



Le Secrétaire Exécutif Kimonyo estime que ce Centre a permis aux gens d’avoir des revenus financiers. Le Centre de Save devient ainsi un pole de développement qui rayonne.



«Nous avons douze coopératives qui ont pu réunir huit millions Frw. Il y a même des coopératives pour les conducteurs des vélos qui se donnent des procs. Nous effectuons des voyages pour voir le fonctionnement des autres coopératives ailleurs. Nos jeunes bénéficient de beaucoup de formations. Nos coopératives sont bien gérées depuis deux ans», a-t-il poursuivi.



Il a informé que BDF (Business Development Fund) a déjà financé cinq projets dans le secteur Save. « Trente-deux autres projets lui ont été soumis. BDF les a visités et les trouve finançables parce que porteurs. Nous attendons la décision finale », a-t-il encore dit.



Il juge que l’agriculture dans son secteur est en voie de la transformation grâce à l’Ecole des Fermiers dans son Champ(FFS) déjà implantée dans la circonscription.



«Nous avons une machine sur la colline pour procéder à l’irrigation des cultures. Certes, nous avons 86 ménages qui reçoivent une assistance alimentaire suite à la grave sécheresse qui a détruit les cultures. Mais nous espérons nous en sortir. Les gens ont changé de perception et adoptent des méthodes culturales innovantes», a-t-il encore fait remarquer.



Il a rappelé que Save dispose d’une nouvelle Université Catholique qui transforme l’agriculture aussi. Les étudiants logent dans des maisons louées et qui rapportent à la population.



Parmi d’autres initiatives porteuses du district de Gisagara, l’on doit signaler une maison d’un étage construite par l’Ubudehe dans le secteur Ndora. Selon le président de l’Ubudehe, Théogene Nzeyimana, cette maison a été construite pour plus de 44 millions Frw, et elle rapporte par mois 250 mille Frw, soit trois millions Frw par an.



«C’est un bon investissement pour les 33 villages du Secteur Ndora qui ont construit cette maison de 2013 à 2015», a-t-il précisé.



Mais comme tous les autres secteurs, Ndora a été frappé par la sécheresse. Déjà 56 ménages survivent grâce à une assistance alimentaire d’urgence en grains de maïs et de haricots. L’espoir pointe à l’horizon si les pluies continuent à s’avérer régulières.



Le Secrétaire exécutif de Save s’est réjoui que 40 % des femmes accèdent à des crédits financiers à travers des coopératives.



«La femme fait le commerce et accède à des revenus financiers. Elle participe à la prospérité de la famille. C’est un grand pas qui nous renforce. La femme n’est plus cette dame paresseuse, passive, craintive. Nos femmes sont entreprenantes et audacieuse, libérées», a encore dit Kimonyo.



Le Centre de Save jouit aussi de l’utilisation des ICT, dont des infrastructures sont visibles sur place. Les documents officiels sont délivrés par internet, à travers « Irembo ». Les gens semblent s’habituer au processus sans cassure. Normal de s’adapter aux temps nouveaux. C’est la condition de la survie. Car, qui ne s’adapte pas meurt. Même aux ICT. (Fin)