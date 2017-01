Le Roi Kigeli V Ndahindurwa a ete ihumé ce dimanche à Mwima/Nyanza

Nyanza: Le Roi Kigeli V Ndahindurwa a été inhumé ce dimanche 15 Janvier à Mwima dans le district de Nyanza, juste à côté de son frère, le défunt Roi Charles Mutara III Rudahigwa, a établi ARI.



Une centaine de véhicules des membres de la Famille de Kigeli V et des amis ont accompagné la dépouille depuis l’Hôpital Roi Fayçal de Kigali jusqu’à Mwima à 9h du matin où ont débuté les cérémonies d’inhumation.



C’est la Ministre en charge de la Culture et Sports, Julienne Uwacu, qui a représenté le Gouvernement rwandais aux cérémonies. Le public de Nyanza s’est associé à l’événement. Parmi les hôtes, un Roi, Butsitsi Karemba, est venu de la RD Congo pour accompagner Kigeli V à sa dernière demeure.



Les personnes interrogées apprécient le rapatriement au Rwanda du corps de Kigeli V, qui, malheureusement, de son vivant depuis son exil en 1961, n’avait jamais revu la terre natale.



Mgr Philippe Rukamba, Evêque du Diocèse de Huye, qui a présidé la cérémonie religieuse d’inhumation, a dit que Kigeli V demeure un exemple pour les Rwandais, car, il est resté digne et fidèle aux valeurs chrétiennes et humaines, durant tout son long exil.



Il a continué à prier dans son Eglise catholique où il a été baptisé depuis l’enfance. (Fin)