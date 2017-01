Trente jours de détention provisoire pour le journaliste Shyaka Kanuma

Kigali: La justice rwandaise a ordonné ce lundi 16 janvier trente jours de détention provisoire pour le journaliste rwandais Shyaka Kanuma poursuivi pour faux et usage de faux en écriture à des fins de gagner des marchés publics.



Le parquet poursuit Shyaka Kanuma pour fraude fiscale et des impôts impayés évalués à 65 256 589 Frw (environ 80 246 dollars américains).



Lors de sa comparution initiale, Shyaka Kanuma a demandé sa relaxation au motif qu’il va répondre à toutes les convocations de la justice.



Mais le parquet a requis son placement en détention provisoire dans un délai de trente jours au motif que Shyaka Kanuma risque de fuir la justice.



Le tribunal de base de Gasabo à Kigali a rejeté ce lundi la demande de libération formulée par le journaliste Shyaka Kanuma et a ordonné son maintien en détention pour trente jours.



Propriétaire du journal Rwanda Focus publié en Anglais, Shyaka Kanuma a été arrêté pour fraude fiscale après que l'Office Rwandais des Recettes ait déposé une plainte contre lui.



Shyaka Kanuma est par ailleurs connu pour avoir participé aux débats politiques de plusieurs émissions radiophoniques à Kigali. (Fin)