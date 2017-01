Le Ministère des Ressources Animales exhorte à plus de vigilance face à la grippe aviaire présente en Ouganda

Kigali: Le Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales (MINAGRI) exhorte les éleveurs à la vigilance face à la grippe aviaire présente en Ouganda notamment à Entebbe et Masaka, selon un communiqué de la Ministre Géraldine Mukeshimana, en charge du MINAGRI.

Le communiqué signale que cette maladie est aussi présente dans les pays d’Europe, notamment en Hongrie, en Allemagne, en France, au Danemark, et ailleurs.

La Ministre en charge du MINAGRI alerte le public, notamment les éleveurs des poules, l’autorité et les organes de sécurité dans le pays et sur les frontières d’adopter les mesures urgentes suivantes :

1. Procéder à la biosécurité et à la prévention, ne pas mélanger la poule avec d’autres volailles dans une même maison, assurer une hygiène suffisante dans les poulaillers, les travailleurs, les ustensiles, les habits, éviter trop de contacts entre les fermes, avoir des médicaments de nettoyage avant d’entrer dans le poulailler.

2. Les éleveurs des poules sont priés d’être vigilants et de suivre les symptômes et les cas de décès inhabituels décelables dans leur élevage, et d’en informer immédiatement le DG de RAB (Office de l’Agriculture du Rwanda) aux numéros des téléphones mobiles : 0738503589 ; 0732022287

3. Les symptômes à déceler sont : gonflement de la tête, du cou et de la gorge, mauvaise respiration, toux et diarrhée.

4. La Ministre de l’Agriculture demande aux éleveurs, aux médecins vétérinaires, aux gardiens des parcs, et à toute personne qui verront plus de cinq oiseaux morts ou plus d’en informer rapidement le RAB par les numéros des téléphones ci-haut cités.

5. L’importation des poules et leurs dérivés (œufs et viande) en provenance de l’Ouganda et de pays européens où la grippe aviaire est déclarée est interdite.

Les responsables de la sécurité, des frontières, de l’immigration et émigration au niveau des frontières, des parcs et des lacs ainsi que les autorités locales sont priés de mettre en vigueur les présentes mesures de la biosécurité afin d’empêcher que la grippe aviaire entre sur le sol rwandais.

La Ministre de l’Agriculture demande aux éleveurs de ne pas cacher les poules atteintes par la maladie, ou les éleveurs qui possèdent ces poules. Les contrevenants seront punis par la loi.

Les responsables ci-haut mentionnés appliqueront chacun en ce qui le concerne, le contenu du présent communiqué. (Fin)