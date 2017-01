Kigali: Trente-cinq Rwandais identifiés comme «Héros» ont été sélectionnés parmi deux cent candidats qui ont été proposés par la population, et ils seront soumis au Conseil du Gouvernement pour confirmation, juste avant la publication de leurs noms, selon la Ministre de la Culture et Sports, Julienne Iwacu.



«Cette recherche sur les candidats héros a été menée par la Commission des Héros Nationaux et des Médailles en collaboration avec le Ministère de la Culture et Sports. La recherche est close maintenant sur le trente-cinq Rwandais identifiés comme des héros qui seront placés dans les différentes catégories nationales», a-t-elle indiqué.



Elle a rappelé que les héros du Rwanda sont en trois catégories : Imanzi, Imena et Ingenzi.



Jusqu’à présent, le Soldat Inconnu et le Général Major Fred Gisa Rwigema sont classés dans la catégorie des Imanzi.



Dans la catégorie des Imena figurent le Roi Mutara III Charles Rudahigwa, Michel Rwagasana, Agathe Uwingilimana, Sœur Félicité Niyitegeka et les enfants de Nyange. Jusqu’à présent, personne ne figure dans la carterie des Imena.



La Ministre Iwacu a tenu ces propos dans une conférence de presse alors qu’elle annonçait le programme des activités de célébration de la Journée des Héros commémorée chaque 1er Février de l’Année.



Elle avait à ses côtés le Secrétaire Exécutif de la Commission des Héros Nationaux et des Médailles, Dr Pierre Damien Habumuremyi. Le thème de cette année est «l’Héroïsme est le choix de ce qui nous convient».



«Lors de cette 23ème commémoration, des conférences seront organisées sur les héros qui ont marqué l’histoire du Rwanda à travers diverses périodes. Les réalisations de ces exploits héroïques continueront de servir de référence et d’inspirer les générations présentes et futures», a souligné Dr Habumuremyi.



Dans cette perspective, le choix des gens définit les priorités pour lesquelles l’on doit focaliser ses efforts constants et son héroïsme.



Dès demain le 20 Janvier, une marche inaugurale pour la Journée de l’Héroïsme sera organisée à partir du Rond Point de RDB jusqu'à au Petit Stade de Remera où sera animée une conférence sur les héros du Rwanda.



Cette même conférence sera aussi tenue dans tous les secteurs du pays, durant une semaine.



En date du 31 Janvier, une Veillée pour les Héros Nationaux animée par le Ballet National Urukerereza et autres troupes culturelles sera organisée au même Petit Stade de Remera.



En date du 1er Février, on célébrera la Journée des Héros au niveau des villages (Imidugudugu) et l’on montrera les Abarinzi b’Igihango (Protecteurs du Pacte des Rwandais). Les plus hautes autorités déposeront une gerbe de fleurs sur les Tombes des Héros à Remera. (Fin)