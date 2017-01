District de Nyarugenge: Trois morts et 700 maisons détruites suite aux pluies torrentielles du weekend

Kigali: Les pluies torrentielles de ce weekend ont causé trois morts et détruit 700 maisons dans le district de Nyarugenge, a établi ARI.



«Il ya eu des pluies torrentielles avec trop de vents qui ont détruits de nombreuses maisons dont les toitures n’étaient pas solidement fixées. On évalue à 700 maisons détruites dans le district de Nyarugenge, et 56 autres dans le district de Kamonyi », a indiqué Philippe Habinshuti, directeur de la Gestion des désastres au Ministère des Réfugiés et gestion des Désastres (MIDMAR).



Il a rappelé que ce Ministère en train d’acheminer une aide d’urgence en couvertures et ustensiles de cuisines aux personnes sinistrées.



Il a conseillé de bien fixer les toitures des maisons, de procéder à de régulières réparations, et creuser des conduites d’eau pour sa meilleure orientation. Ceux qui habitent sur des sites à risque devront être déplacés.



Les cultures qui ont été détruites sont celles du maïs et des bananes surtout. Et l’on risque la famine dans les zones où les pluies ont le plus sévi. (Fin)