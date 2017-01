Douze Burundais victimes de trafic secourus par la police rwandaise

Kigali: La police rwandaise annonce avoir secouru douze Burundais victimes d’un trafic humain à des fins d’emploi illégal au Moyen-Orient.



Selon la Police, ces douze Burundais étaient en route vers le Moyen-Orient après que des trafiquants leur aient promis des emplois lucratifs dans les pays arabes, dont Oman, l'Arabie saoudite et le Qatar.



Les victimes, onze femmes et un homme âgés entre 20 à 40 ans, ont été interceptées ce mois-ci à la frontière d'Akanyaru entre le Rwanda et le Burundi. Elles étaient supposés transiter par le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya avant regagner ces pays d’Asie.



La police a d’ores et déjà arrêté trois suspects, un Burundi et deux Kenyans, qui sont détenus au poste de police de Kacyiru en entendant leur comparution.



«Le trafic d’êtres humains est un crime punissable par la loi rwandaise et ne peut pas être toléré», a indiqué Lynder Nkuranga, porte-parole adjoint de la police, qui a dit que le processus de rapatriement des victimes est en cours. (Fin)