Dr Julia Viebach présente sa thèse au sein de la CNLG

Kigali: Dr Julia Viebach, compagnonne de Leverhulme Trust Early Career au Centre de Criminologie de la Faculté de Droit de l'Université d'Oxford, a présenté au siège de la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG) les résultats de la recherche menée au Rwanda de 2011 à 2014.



Intitulée « Mémoire et justice transitionnelle au Rwanda », la recherche a porté sur la signification des sites commémoratifs et la commémoration, a analysé les pratiques commémoratives et a examiné en plus de détails les thèmes de la dignité, du temps et de l'imagination.



La recherche s'est appuyée sur de nombreux entretiens, groupes de discussion, témoignages de rescapés et observations participatives menées à travers le Rwanda à partir de 2011 et 2014.



On a demandé aux rescapés comment ils refont leur vie face à l'expérience traumatisante qu'ils ont endurée. Et, plus précisément, le rôle des commémorations, des monuments commémoratifs et des restes humains dans le processus de leur reconstruction.



Selon la CNLG, la recherche a révélé que la bonne conservation des restes humains des morts redonne la dignité et la valeur humaine à ceux qui ont subi de telles morts cruelles et injustes.



D'une autre manière, les mémoriaux ouvrent un espace de communication avec les disparus, transformant leur absence matérielle en une présence symbolique. (Fin)