Le Rwanda occupe la 3ème place parmi les pays africains au regard de l’indice de perception de la corruption pour 2016

Kigali: Le Rwanda occupe la 3ème place partagée avec l’Ile Maurice ainsi que la 50ème place au niveau mondial au regard de l’Indice de Perception de la Corruption (CPI) pour l’année 2016, selon le Secrétaire d’Etat en charge du Développement Socio-économique au Ministère de l’Administration Locale (MINALOC), Vincent Munyeshyaka .



« Le Rwanda a conservé le classement qu’il avait en 2015 alors que pour cette fois en 2016, sept pays se sont ajoutés à la compétition. Au total 176 pays ont été examinés. Le Danemark et la Nouvelle Zélande s’avèrent les plus performants avec 90 %. Ils sont suivis de très proches par la Finlande, 89 %, et la Suède, 88 % », a-t-il indiqué.



Il a ajouté que le classement importe peu, surtout que l’essentiel consiste à renforcer la lutte contre la corruption au niveau local et national.



«Le Rwanda a mis en place des lois et des instituions anti-corruption. L’essentiel est qu’il ne tolère pas les cas de corruption. Et il applique les lois anti-corruption en vigueur. L’important est d’enraciner une culture anti-corruption au sein de la population. Il faut toujours sensibiliser la population à éviter la corruption. Il faut punir les contrevenants », a-t-il poursuivi.



69 % des 176 pays examinés ont obtenus une note inferieure à 50 %, ce qui démontre une corruption massive et omniprésente du secteur public autour de la corruption.



« Dans de nombreux pays, les personnes sont privées de leurs besoins les plus élémentaires et se retrouvent toutes les nuits affamées à cause de la corruption, tandis que les puissants et corrompus jouissent d’un mode de vie somptueux en toute impunité », a déclaré José 30 Ugaz, Président de Transparency International.



« Nous n’avons pas le luxe du temps. La corruption doit être combattue avec urgence, afin que la vie des gens dans le monde s’améliore», a-t-il ajouté.



Pour la Présidente de Transparency International Rwanda (TIR), Mme Immaculée Ingabire, le Rwanda conserve 54 % des points comme en 2015 et se retrouve parmi les cinq pays les moins corrompus en Afrique.



Ingabire a rappelé que le Rwanda est de nouveau le pays le moins corrompu de la Communauté de l’Afrique de l’Est.



« Cela signifie que nous devons garder la même volonté politique de lutter contre la corruption, de promouvoir le climat des affaires et de sensibiliser les gens à mettre en œuvre les stratégies de lutte en place tout en faisant une bonne gestion de peu de ressources en place », a-t-elle dit.



Cela signifie que la population est exhortée à faire preuve de courage en donnant des informations sur les cas de corruption constatés. C’est un combat à mener si l’on veut que le Rwanda se hisse au top dans le processus d’assainissement et de la gestion de la chose publique.



Le Vice-Ombudsman a dit que la cour anti-corruption est prévenue par la Constitution du Rwanda et que l’on insiste pour sa mise en place. Il a informé que l’Office de l’Ombudsman effectue toujours des descentes sur terrain, comme récemment à Nyamagabe et Rusizi, à des fins de combattre les cas d’injustice et de corruption. (Fin)