Plus de 6.000 réfugiés rwandais rapatriés en 2016

Kigali: Plus de 6.000 Rwandais réfugiés en République Démocratique du Congo(RDC) ont été rapatriés en 2016, selon le HCR (Haut Commissariat aux Réfugiés).



Ce chiffre a été livré par le HCR dans la dernière conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO (Mission des Nations Unies en RDC).



«Concernant les réfugiés rwandais de longue date, le HCR a soutenu les efforts du Gouvernement congolais dans la recherche des solutions durables. Plus de 6.000 réfugiés sont rentrés volontairement au Rwanda en 2016 », a indiqué le HCR.



Selon toujours le HCR, 42.000 réfugiés rwandais ont pu être enregistrés biométriquement mais les opérations d’enregistrement ont dû être interrompues en raison de l’insécurité qui prévaut dans le Nord Kivu.



Cette insécurité est causée entre autres par les rebelles des FDLR (Forces Démocratique de Libération du Rwanda) retranchés dans les hauteurs du Kivu depuis plus de vingt ans. (Fin)