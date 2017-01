L’histoire du génocide expliquée aux élèves de Rusizi pour les exhorter à la prévention

Kigali: Le représentant de la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG) dans le district de Rusizi a expliqué l'histoire du génocide contre les Tutsi à plus de 780 élèves du GS St Bruno-Gihundwe.



Selon la CNLG, c'est pour inciter les élèves à participer à la prévention du génocide et son idéologie que son représentant s’est livré à cet exercice en date du 30 Janvier 2017.



Il a expliqué comment le Génocide perpétré contre les Tutsi a été préparé, comment son idéologie a été enseignée dans les écoles, son exécution et ses particularités.



Selon toujours la CNLG, les élèves ont suggéré que des peines sérieuses devraient être imposées aux auteurs du génocide pour les empêcher de diffuser l'idéologie du génocide aux jeunes. (Fin)