La Compagnie de Transport RITCO est dotée de onze milliards Frw pour l’achat de 165 bus en deux ans

Kigali: La Compagnie rwandaise de Transport (RITCO) a été dotée de onze milliards Frw pour avoir acheté 165 bus en deux ans à des fins de relier les coins les plus reculés du pays aux villes, selon le Secrétaire d’Etat aux Transports, Dr Alexis Nzahabwanimana.



«La Compagnie RITCO a été créée dans le but de délivrer de meilleurs services à jour dans le transport des personnes et des biens. Ce sont des bus qui correspondent à notre époque et sur de longs trajets. Voyager dans ces bus, c’est comme être dans l’avion, avec cette différence que l’avion est dans l’air. RITCO se distingue par une bonne gestion financière et technique. Les bus seront bien entretenus et réparés à temps. Ils seront rentables. Les chauffeurs et le personnel seront caractérisés par une professionnalisation de qualité», a-t-il indiqué.



Il a ajouté que dans la première phase du projet, vingt bus ont été apprêtés. Trente autres seront réceptionnés le 15 Mars prochain. A cela s’ajoutent 52 autres bus laissés par l’ONATRACOM une ancienne agence liquidée.



La bonne gestion des bus en place pendant sept mois a démontré des performances dans la réalisation des profits et la livraison des services de qualité.



Le Secrétaire d’Etat a tenu ces propos lors du lancement officiel de RITCO, aux bureaux de cette compagnie.



Les vingt nouveaux bus peuvent transporter 52 passagers, avec des places pour les gros bagages dans la soute, des places pour les passagers, avec d’autres espaces en haut des sièges pour les bagages légers. Juste comme dans l’avion.



Le Secrétaire d’Etat en charge du Transport a insisté sur la nécessité de changer de perception, de considérer RITCO comme un service qui doit être autosuffisant, générateur de revenu, et délivrant des services de qualité, avec un personnel responsable et innovant les méthodes de travail.



«Le transport est un pilier essentiel dans la vie des populations. Raison pour laquelle le Gouvernement du Rwanda a contribué à créer RITCO comme la meilleure voie de servir les coins ruraux les plus reculés du pays. Il faudra aussi former les gestionnaires de ce secteur, pilier précieux du développement, pour le rendre plus professionnels et plus dévoués. C’est un vrai combat à gagner, juste comme des militaires en lutte », a-t-il ajouté.



Pour sa part, le Directeur de RITCO, John Muhizi, a informé que le Gouvernement a contribué pour 52 % du capital de RITCO, et la Fédération rwandaise des Coopératives des Transporteurs (RFTC) a donné 48 %. Il a rappelé que RITCO a commencé à travailler depuis sept mois, le 5 Mai 2016. « Nous travaillons dan tout le pays et dans les districts, en rendant des services à la population », a-t-il dit.



Il a remercié les responsables du Ministère des Infrastructures, le Gouvernement du Rwanda, ainsi que le Président Kagame pour leur appui dans la mise en place de RITCO. (Fin)