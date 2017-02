Les Experts de quatre pays africains affinent un manuel sur les cultures de couverture qui améliorent la productivité du maïs

Le Représentant de la FAO au Rwanda, Attaher Maiga (à droite), et le DG au MINAGRI, Charles Murekezi

Kigali: Les Experts venus de quatre pays africains (Rwanda-Mali-Mozambique et Zambie) appuyés par la FAO, sont réunis pendant trois jours à Kigali pour affiner un manuel sur les cultures de couverture qui améliorent la productivité du maïs, selon le Représentant de la FAO au Rwanda, Attaher Maiga.

Photo groupe des participants à l'atelier

« C’est un atelier technique de formation qui identifie les mesures qui puissent augmenter la productivité du maïs en Afrique sub-saharienne, dont le Rwanda. Dans cet espace, le rendement du maïs n’est pas optimal. Sa moyenne de rendement est de 40 % en dessous de ce que devrait être la production escomptée », a-t-il indiqué lors de l’ouverture de l’atelier.



Il a cité les défis liés à cette faible production et qui sont le changement climatique, les pratiques traditionnelles culturales qui se caractérisent par un accès limité aux inputs et aux fertilisants azotés, à l’absence de semences de variétés améliorées, aux maladies des plantes et à la présence de ravageurs, à l’absence de mise en jachère pour restaurer la fertilité des sols, au manque de connaissances liées aux technologies améliorées et au sol qui continue à se dégrader.



Ces cultures de couverture sont des légumes qui servent d’aliments au bétail et aux hommes et elles sont même vendues sur le marché.



En guise de réponse, l’on préconise de recourir aux pratiques culturales anciennes qui facilitent la rétention de l’eau et la fertilité du sol. L’on privilégiera des plantes qui couvrent le sol et qui le protègent contre l’érosion, mais aussi qui retiennent l’azote destiné à fertiliser le sol.



Le Représentant de la FAO à Kigali, Attaher Mahiga, a rappelé que les experts venus de quatre pays africains partagent du 08 au 10 février à Kigali des expériences sur les leçons apprises sur ces plantes qui couvrent le sol.



« La FAO est en train de développer un manuel servant de guide à disséminer dans tous les pays africains à des fins de maximiser la productivité. C’est une initiative régionale de plusieurs pays ciblés pour être distingués dans l’intensification durable de la productivité agricole et le développement des chaînes des valeurs », a encire dit Maiga.



Il a informé que la FAO a défini les pays pilotes à partir desquels cette organisation onusienne va étendre ses activités et ses résultats vers d’autres pays.



« Ce manuel en cours de finalisation sera achevé dans deux à trois mois. Sa version finale sera traduite dans les différentes langues de la FAO. Le présent atelier d’Experts discute de son contenu et veut intégrer d’autres commentaires nécessaires », a encore souligné Maiga.



Pour le délégué du Ministère de l’Agriculture et Directeur Général, Charles Murekezi, la disponibilisation de ce manuel est essentielle puisque l’agriculture est un pilier économique qui absorbe plus de 70 % de la population et que le maïs est devenu depuis dix ans une grande culture au Rwanda.



« Mais des contraintes à la productivité du maïs subsistent et sont liées au paysage montagneux et au défi du changement climatique qui limitent l’accès à l’eau. On a opté de développer Twigire Muhinzi ou Agriculture Transformative afin d’atteindre plus de fermiers. On veut aussi privilégier la recherche afin d’améliorer le maïs dans plusieurs pays », a-t-il dit.



Dans l’ensemble, en guise de réponse, on pratique une agriculture intelligente pour faire face au climat (Climat Smart Agriculture ou CSA).



On s’adaptera aux saisons les plus courtes, on se protégera contre l’érosion. On conservera l’humidité du sol. On améliorera la gestion de mauvaises herbes. Les légumineuses de couverture maintiendront l’eau qui permettra d’éviter la sécheresse.



L’on réduira la pression des ravageurs et des maladies. L’on augmentera la biodiversité dans le sol. L’on réduira les chenilles et la striga, et l’on augmentera l’azote. Ceci est une bonne option pour rehausser la production du maïs dans les parcelles à faibles intrants.



L’on doit noter que les Experts effectueront ce Vendredi une descente sur terrain dans le district de Rulindo. (Fin)