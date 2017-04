Dix à douze prévenus comparaissent chaque mois pour délit d’idéologie du génocide

Kigali: Dix à douze prévenus comparaissent chaque mois pour le délit d’idéologie du génocide, et 80 % de ces accusés sont reconnus coupables de cette infraction, selon le Professeur Anastase Shyaka, lors d’une présentation durant la 23ème Commémoration du Génocide des Tutsi à Gisozi/ Kigali.



«Ceci est la preuve que l’idéologie du génocide, de la division et de la discrimination est persistante dans notre pays. Le pays fait face à des problèmes évidents. Mais la justice est dotée des capacités suffisantes pour faire son travail correctement», a-t-il indiqué.



Il a rappelé que pendant vingt ans, 93 criminels du génocide ont été jugés par le TPIR (Tribunal Pénal International pour le Rwanda) à Arusha. Trois autres prévenus ont été envoyés au Rwanda pour jugement par les tribunaux nationaux.



Le Prof Anastase Shyaka a ajouté que le 16 avril 2014, le Conseil de Sécurité de l’ONU a décrété cinq points importants qui interpellent tous les pays à bannir le négationnisme, l’idéologie du génocide, ainsi qu’à poursuivre, arrêter, juger et punir les personnes coupables de génocide des Tutsi du Rwanda en 1994, ou les extrader au Rwanda.



Par la même occasion, le Conseil de Sécurité de l’ONU a demandé que les leaders des FDLR comme groupe génocidaire et terroriste soient jugés. C’est dans ce cadre que l’Allemagne a arrêté et jugé deux chefs des FDLR. Ce qui est un bon engagement pour juguler l’idéologie du génocide, selon le Prof. Shyaka.



Jusqu’aujourd’hui, 69 mandats pour arrêter les criminels du génocide ont été lancés dans 32 pays.



La majorité des personnes recherchées est en Afrique. Seulement, un quart sont des planificateurs établis en Europe et en Amérique.



Huit pays ont procédé à des jugements des personnes recherchées. Quatre pays ont fait des extraditions vers le Rwanda. Vingt pays sur 32 n’ont rien fait.



Le Rwanda tient à consolider ses réalisations en privilégiant trois options : la bonne gouvernance qui fait progresser le pays ; l’unité et la réconciliation ; et avoir une bonne vision du futur afin de construire un pays et un continent sans génocide.



On y arrivera par des solidarités et des interventions dans des pays qui souffrent d’instabilité grave. Les pays manifesteront plus d’amour et d’engagement dans des interventions humanitaires pour y arriver. (Fin)