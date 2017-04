Les sites importants du génocide dans différentes régions du Rwanda le 08 Avril 1994

Kigali: Le Général Major Paul Kagame, le chef d'état-major du FPR-Inkotanyi, a déclaré la guerre contre le gouvernement génocidaire car l'Accord de paix d'Arusha n'était plus applicable. Les troupes du FPR ont commencé des offensives dans la ville de Kigali pour arrêter le génocide, le plus tôt possible.



• Les troupes du FPR ont réorganisé les offensives dans les régions de Byumba et Ruhengeri pour arrêter le génocide qui était perpétré contre les Tutsi.



• Les Tutsi qui s’étaient réfugiés à l'usine de thé de Mata dans le district de Nyaruguru ont tous été tués.



• Depuis le 8 avril 1994, plusieurs Tutsi ont tenté de fuir vers le Zaïre (République Démocratique du Congo). La milice Interahamwe les interceptait et les rassemblait à Rusura dans le secteur de Bugeshi, puis les tuait.



• Les troupes françaises et belges ont commencé l'opération pour retourner en Europe les Européens qui vivaient au Rwanda. Ils l'appelaient respectivement «opération Amaryllis» et «Silver Back».



• Les Tutsi qui avaient fui vers Mwiri à la colline de Nyawera (dans le district de Kayonza) ont été tués.



• Les miliciens Interahamwe et les troupes de la garde présidentielle ont tué les Tutsi qui avaient cherché refuge dans la paroisse de Karoli Lwanga à Nyamirambo et à la maison des frères Joséphistes à Nyamirambo.



• Les Tutsi qui avaient cherché refuge au Collège St André à Nyamirambo ont été tués.



• Les 8, 14 et 25 avril 1994, les Tutsi qui avaient cherché refuge à la paroisse de Ruhuha dans le district de Bugesera ont été tués.



• Les massacres ciblant uniquement les Tutsi ont commencé dans la commune de Rutsiro dans la préfecture de Kibuye.



• Les troupes du FPR-Inkotanyi sont arrivées à Kigali, Paul Kagame informât la MINUAR qu'il allait envoyer un contingent pour opérer avec les forces gouvernementales pour arrêter les massacres effectués par la garde présidentielle.



• Le colonel Ephrem Setako a ordonné aux miliciens Interahamwe de tuer les Tutsi de Kinigi. Les troupes du FPR sont arrivées le même jour et ont pu sauver quelques Tutsi qui n'avaient pas encore été tués.



• Il y a eu des massacres de Tutsi à la colline de Kesho à Rubaya (Ngororero).



• Il y a eu des meurtres de Tutsi à Kavumu et ses environs (l'ancienne commune de Ramba).



• Il y a eu des massacres de Tutsi à Bukeri (commune de Ndusu) à la rivière Mukungwa vers le centre de Vunga.



• Il y a eu des massacres de Tutsi dans les bureaux de la sous-préfecture de Busengo.



• Environ 5000 Tutsi qui avaient cherché refuge à l'église adventiste à Cyambara, dans le secteur de Bigogwe dans le district de Nyabihu ont été tués.



• Il y a eu des massacres de Tutsi qui avaient cherché refuge à l'hôpital de Shyira dans la préfecture de Gisenyi, actuellement district de Nyabihu.



• Il y a eu des meurtres de Tutsi qui avaient fui vers l'église adventiste de Mudende à Gisenyi, actuellement dans le district de Rubavu.



• Il y a eu des meurtres de Tutsi qui avaient cherché refuge à l'église adventiste de Bweramana à Gisenyi.



• Il y a eu des massacres de Tutsi qui avaient cherché refuge à ADPR Kabumba, à Gisenyi.



• Il y a eu des meurtres de Tutsi qui avaient cherché refuge dans l'Université Adventiste de Mudende à Gisenyi. Cette synthèse a été effectuée par la CNLG (Commission Nationale de Lutte contre le Génocide).