Des sites importants de massacres de Tutsi le 11 avril 1994 et des opérations de l'APR pour arrêter le génocide

Kigali: • Un contingent de troupes belges de la MINUAR(Mission des Nations Unies pour l’Assistance au Rwanda) a abandonné plus de 2000 Tutsi qui avaient fui à ETO Kicukiro.



• Les Tutsi qui avaient fui au petit séminaire de Ndera ont été tués



• Les Tutsi qui avaient fui à l'église de l’EEP Gahini ont été tués.



Les milices Interahamwe et d'autres extrémistes hutu de toute la commune de Murambi ont attaqué l'église de Kiziguro où plus de 5500 Tutsi s’étaient réfugiés. L'attaque a été menée par Gatete Jean Baptiste, le bourgmestre de la commune de Murambi, Valens Byansi, qui était le président du CDR à Murambi, Onesphore Rwabukumba, qui était le bourgmestre de la commune Muvumba, Nkundabazungu et les troupes militaires.



Les tueurs ont ordonné les prêtres et les religieuses à se distancer des Tutsi pour être tués. Les troupes militaires ont tiré sur l’église pleine de réfugiés Tutsi avec leurs armes et leurs grenades alors que les Interahamwe et les civils utilisaient des armes traditionnelles.



Par la suite, ceux qui n'avaient pas encore été tués ont été jetés dans la fosse qui avait été creusée à côté de l'église. Le bourgmestre Jean Baptiste Gatete a été condamné à 30 ans d'emprisonnement par le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) alors que Onesphore Rwabukumba a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité par un tribunal allemand.



• Le gouvernement intérimaire a transféré son siège à Gitarama, aujourd'hui les bureaux de l'Institut de gestion du Rwanda (RIAM), car les troupes du FPR avaient déjà capturé des zones importantes de Kigali, y compris la colline de Rebero.



• Différents communiqués ont été répandus en disant que la paix avait été restaurée dans la région de Ngororero demandant aux Tutsi de sortir des cachettes pour se joindre à d'autres personnes aux bureaux de la sous-préfecture. Les Tutsi sont sortis de leurs cachets et se sont rassemblés dans la sous-préfecture. Ensuite, les milieux Interahamwe les massacrèrent tous.



• Du 11 au 16 avril 1994, plus de 35 000 Tutsi ont été tués à Rukumberi et dans ses environs.



• Les milieux Interahamwe, en collaboration avec des réfugiés déplacés par la guerre de 1990, ont tué plus de 425 Tutsi dans des secteurs de Mutete, Kimisugi, Muhororo et Rurama dans la commune de Buyoga. À cette époque, les femmes Tutsi qui étaient mariées aux hommes Hutu ont également été tuées. Une semaine plus tard, les troupes du FPR ont capturé la région et ont poursuivi les Interahamwe et d'autres tueurs.



• Les Tutsi qui avaient fui à la CERAI de Nyamata ont été massacrés par des miliciens Interahamwe.



• De nombreux réfugiés Tutsi, y compris ceux qui avaient échappé aux massacres de la CERAI Nyamata, sont arrivés à l'église de la paroisse de Nyamata.



• Le ministre belge des Affaires étrangères, Willy Claes, a adressé un appel de courtoisie au Secrétaire Général des Nations Unies et lui informa que la Belgique retirait ses troupes de la MINUAR.



• Environ 3000 Tutsi abandonnés par des troupes de l'ONU ont été emmenés à Nyanza à Kicukiro pour être tués sous les ordres du Col Léonidas Rusatira. Les troupes du FPR ont réussi à ne sauver que 97 Tutsi ce jour-là.



• Les Tutsi ont été tués dans le secteur de Ngoma à la colline de Busizi, dans les bureaux du secteur de Mbogo et dans le marais. C’est dans le district de Rulindo.



• Environ 30 000 réfugiés Tutsi des secteurs de Mata, Rwamiko, Gorwe, Gisororo et Matyazo ont fui vers la paroisse de Kibeho où ils ont été reçus par le père Pierre Ngoga.



• Le bourgmestre de la Commune de Kivumu, Gregoire Ndahimana, a convoqué une réunion avec tous les dirigeants locaux de la Commune de Kivumu et leur a demandé d'encourager tous les Tutsi à fuir vers un site spécialement dans l'église de Nyange. Les policiers de la commune ont reçu l'ordre de diffuser de telles informations, arguant que c'était la meilleure façon de les protéger.



• Les Tutsi ont été tués dans le secteur de Ruvune et Nyarurama dans le district de Gicumbi.



• Du 11 au 15 avril 1994, il y a eu des massacres de Tutsi dans le secteur de Zoko, la cellule de Merezo à l'école primaire de Nyamabuye, à Gitare et à Kavumu (un monument a été érigé là-bas) dans le district de Gicumbi.



• Il y a eu des massacres de Tutsi qui avaient cherché refuge à la paroisse de Muganza dans la préfecture de Gikongoro, elle est actuellement dans le district de Nyaruguru.



• Il y eut des massacres de Tutsi à Nkungu (Cyangugu)



• Les Tutsi de Rugali à Macuba -Karambi (district de Nyamasheke) ont été massacrés à la paroisse catholique de Hanika.



• Les Tutsi de Muyange à Nyabitekeri ont été tués à la paroisse catholique de Muyange.



• Il y a eu des massacres de nombreux Tutsi dans les bureaux de la préfecture de Busengo (Gakenke). Cette synthèse a été effectuée par la CNLG (Commission Nationale de Lutte contre le Génocide).