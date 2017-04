Les sites importants des massacres de Tutsi le 12 Avril 1994 et les opérations de l'APR pour les arrêter

Kigali: • Les Interahamwe ont continué des massacres de Tutsi à Gisenyi, Cyangugu, Butare et la ville de Kigali.



• Les Tutsi ont été massacrés au centre Iwacu Kabusunzu à Nyakabanda et à Mageragere aux bureaux de la commune de Butamwa, actuellement le siège du secteur de Mageragere.



• Les Tutsi qui avaient fui vers la paroisse de Mukarange et ses environs ont tous été massacrés.



• Les Tutsi qui avaient fui vers l'église de Kabarondo à Kayonza ont tous été tués.



• Les Tutsi qui avaient fui à Rwinkwavu dans le district de Kayonza dans les bâtiments des hommes blancs qui avaient les mines de coltan ont été tués.



• Plusieurs Tutsi ont été tués à Gisizi et Gasamba à Nyabarongo dans l'ancienne commune de Kayenzi, actuellement dans le district de Kamonyi.



• Les Tutsi qui avaient fui à l'école primaire Kagirwamana à Bumbogo ont été tués.



• Les troupes gouvernementales et les Interahamwe ont tué les Tutsi qui avaient fui vers le centre de santé de Jali dans le secteur actuel de Jali. Ils s'attendaient à être protégés par les troupes gouvernementales car le centre de santé était plus proche de la base militaire de Jali. Ils [les Interahamwe et les troupes gouvernementales] les ont tués en disant qu'ils devaient se dépêcher car les troupes du FPR étaient arrivées à Kabuye.



• Les Tutsi qui avaient fui vers le centre de Birembo à Bumbogo ont été tués.



• Les Tutsi qui avaient fui vers Kayenzi à l'église de l'ADPR à Bugesera ont tous été tués.



• Du 12 au 13 avril 1994, les Tutsi de Muyumbu à Rwamagana, en particulier ceux qui avaient campé chez Rutabura, ont tous été tués.



• Dans la commune de Bicumbi qui se trouvait à seulement 20 km de la ville de Kigali, les Interahamwe ont tué plus de 350 Tutsi.



• Plus de 6000 Tutsi qui avaient fui à la paroisse de Musha ont été tués par les Interahamwe et les troupes gouvernementales.



• Il y a eu des massacres de Tutsi à Gihundwe (Shagasha, Bisanganira) à l'église d’ADPR dans la préfecture de Cyangugu, actuellement dans le district de Rusizi.



• Il y a eu des meurtres de Tutsi à Nyakabuye dans une cellule de Kamanu dans le village de Nyakaga



• Il y a eu des massacres de Tutsi de Mariba à Nyabitekeri.



• Il y a eu des massacres de Tutsi à Kibogora à Kanjongo dans les bureaux de l'ancienne commune de Karambo



• Il y a eu des massacres de Tutsi de Gatamu à Bushenge, ils ont été massacrés à Gashirabwoba.



• À l'école primaire de Ntama, dans le secteur de Rugerero, dans le district de Rubavu, dans l'ancienne préfecture de Gisenyi, 12 élèves ont été tués. Cette synthèse a été effectuée par la CNLG (Commission Nationale de Lutte contre le Génocide).