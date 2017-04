Les sites importants des massacres de Tutsi le 13 Avril 1994 et les opérations de l'APR pour arrêter le Génocide

Kigali: • Plus de 35000 réfugiés Tutsi des communes de Rukira, Rusumo, Birenga, Kigarama, Rukara et d'autres de la colline de Nyarubuye ont été tués dans l'église de Nyarubuye par les miliciens Interahamwe dirigés par le bourgmestre Sylvestre Gacumbitsi (il a été condamné à perpétuité par le TPIR) et Evariste Rubanguka qui était un juge et des gendarmes de la caserne de Nasho.



Seulement 18 Tutsi ont survécu aux massacres de Nyarubuye. Deux semaines après, les troupes du FPR avaient capturé Nyarubuye, ils ont constaté que les chiens avaient commencé à manger les cadavres et les ont inhumés dans une fosse commune devant l'église.



• Les Tutsi qui avaient fui à la paroisse de Musha (district de Rwamagana) ont tous été tués.

• Les Interahamwe ont tué les Tutsi qui avaient fui vers l'église de Gishaka à Bumbogo.



• Les Interahamwe ont assemblé les Tutsi de Shyorongi (Nyarugenge) dans la maison de Mukarumanzi et les ont tués.



• Les Tutsi qui avaient fui vers l'ancienne église de l’ ADPR (transformé en site commémoratif) dans le secteur de Rusiga ont été tués.



• Les Tutsi de Rukara dans le district de Kayonza ont été tués.



• Les Tutsi qui avaient fui dans la forêt sur la colline de Maranyundo à Bugesera ont été tués.

• Il y a eu des massacres de Tutsi dans le Centre culturel islamique de Cyivugiza, Nyamirambo, bien connu sous le nom Kwa Kaddafi.



• À partir du 13 avril 1994, les Interahamwe ont commencé à jeter dans la rivière Mwogo tous les Tutsi qu'ils tuaient. Les Tutsi étaient de Cyabakamyi, Rwabicuma et d'autres régions de Nyanza.



• Environ 30000 Tutsi qui avaient fui vers l'église de Kibeho ont été attaqués deux fois par les Interahamwe qui ont tué plus de 2200 d'entre eux. Ces réfugiés Tutsi avaient réussi à repousser les assaillants.



• Les Tutsi avaient fui vers la commune de Kinyamakara, à l'école de Mbogo et de la colline de Mbogo dans le district de Huye, ont été tués par des Interahamwe venus de différentes communes.



• Il y a eu des massacres de Tutsi de Mururu à Nyakanyinya.



• Il y a eu des massacres de Tutsi à Gaseke dans la commune de Nyakabuye, ils ont été tués à Kinunga (Cyangugu)



• Il y a eu des massacres de Tutsi à Nyakabuye, cellule de Kamanu dans le village de Mpanga. Ils ont été tués dans les bureaux de la commune de Nyakabuye (Cyangugu)



• Il y a eu des massacres de Tutsi de Gitumba, cellule de Gahungeri, village de Kamagaju.

• Il y eu des massacres de Tutsi de Karenge à Rwibogo (Cyangugu)



• Il y a eu des massacres de Tutsi de Kibingo à Gihombo (Cyangugu) dans la paroisse de Kibingo.



• Il y a eu des massacres de Tutsi de Muhororo à Kirimbi (Nyamasheke).



• de nombreux Tutsi ont été jetés dans la rivière Nyabarongo à Cyome à Gatumba (Ngororero).



• De nombreux Tutsi ont été massacrés à Kibilira (Ngororero).