Des sites importants de massacres de Tutsi le 14 avril 1994 et des opérations militaires de l'APR pour arrêter le génocide

Kigali: • Les Interahamwe et les troupes gouvernementales ont tué plus de 10.000 Tutsi dans l'église de Nyamata et d'autres bâtiments voisins. Actuellement, plus de 45 000 victimes du Génocide perpétré contre les Tutsi sont inhumés au mémorial de Nyamata.



• Il y a eu des massacres de Tutsi à Rugarama aux bureaux d’ELECTROGAZ et à l'école APACE Kabusunzu de Nyakabanda.



• Les Tutsi qui avaient fui à l'église catholique Kibagabaga dans le secteur de Kimironko ont tous été tués.



• Plus de 450 Belges qui étaient en mission de maintien de la paix au Rwanda se sont retirés du Rwanda et sont retournés.



• Environ 95 Tutsi qui avaient fui à la paroisse de Kirambi, actuellement le secteur Nyagisozi dans le district de Nyanza, ont tous été tués.



• À partir du 14 avril 1994, les Tutsi de l'ancienne commune de Taba ont été tués à un endroit appelé Mu Kiryamo cy'inzovu.



• Les troupes du FPR sont arrivées à Kiziguro et ont sauvé 11 Tutsi qui avaient été jetés dans une fosse. Ils étaient encore en vie.



• Du 14 au 15 avril 1994, les Tutsi qui avaient fui aux bureaux de la commune de Rukondo (Mbazi), actuellement dans le district de Nyamagabe, ont tous été tués.



• À partir du 14 avril 1994, les Interahamwe de Bugaragara à Shyorongi, district de Rulindo ont commencé à rassembler les Tutsi dans la maison d'Agnès Nyiramana qui habitait à Kanyinya et les tuer et ensuite les jeter dans la rivière Nyabarongo.



• Les Interahamwe ont attaqué et tué environ 30.000 Tutsi qui avaient fui vers l'église de Kibeho où seulement environ 2.000 ont pu survivre à l'attaque. Le soir du même jour, le père Ngoga qui avait reçu ces réfugiés a tenu une réunion avec ceux qui avaient survécu et leur a dit de fuir à Butare ou au Burundi car qu'il pensait qu'il n'y avait pas de massacres dans ces régions. Certains d'entre eux ont essayé de fuir au Burundi et ont survécu alors que le père Ngoga a été tué à Butare. Les attaques qui ont tué les Tutsi dans l'église de Kibeho avaient été dirigées par Silas Mugirangabo, le bourgmestre de la commune de Rwamiko, Charles Nyiridandi, bourgmestre de la commune de Mubuga, Damien Biniga, sous-préfet de Munini, Juvénal Ndabalinze, directeur général de l'usine à thé de Mata, Innocent Bakundukize, agronome de la commune de Mubuga, le père Emmanuel Uwayezu, le directeur du GS Marie Merci Kibeho et un policier appelé Athanase Saba.



• À partir du 14 avril 1994, les gendarmes ont été déployés à l'église de Nyange pour protéger les Tutsi qui avaient fui là-bas, il a été ordonné que quiconque fournissait de la nourriture à ces refugies serait tué. C'était une astuce pour affamer ces Tutsi qui avaient fui vers l'église et les affaiblir afin qu'ils ne puissent se défendre toute fois qu'ils seraient attaqués par des Interahamwe.



• Les 14 et 15 avril 1994, les Interahamwe ont tué tous les Tutsi qui avaient fui à la paroisse de Cyahinda dans le district de Nyaruguru.



• Il y eut des massacres de Tutsi de Kadasomwa à Cyangugu à la paroisse cathédrale.



• Il y eut des massacres de Tutsi de Gihombo à Mubuga à Muhombori. Cette synthèse a été effectuée par la CNLG (Commission Nationale de Lutte contre le Génocide).