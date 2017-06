Les sites importants des massacres de Tutsi 17 Juin 1994 et les opérations de l'APR pour arrêter le Génocide

Kigali: • Les combats se sont arrêtés à Kigali, les troupes du FPR-Inkotanyi ont sauvé les Tutsi au cœur de la ville de Kigali au Centre Saint-Paul, même si la zone était encore sous le contrôle des troupes du gouvernement.



• Massacres de 70 Tutsi à l'église Sainte-Famille à Kigali en représailles pour l'évacuation réussie des réfugiés du centre Saint-Paul par le FPR.



• L'assassinat du reporter du Rwanda-Rushya et membre du Parti libéral, André Kameya par le conseiller Odette Nyirabagenzi sur les ordres du préfet Renzaho.



• Médecins Sans Frontières a dénoncé l’utilisation du camp de réfugiés de Benaco comme « base arrière » des Hutu « sur le dos de l’aide humanitaire » et a demandé une intervention armée immédiate pour mettre fin aux massacres au Rwanda.



• Agathe Habyarimana a été reçue avec tous les honneurs diplomatiques lors de sa visite officielle au Caire du 17 au 23 juin. Elle a été reçue par Mme Mubarak et le Président. Cette synthèse a été effectuée par la CNLG (Commission Nationale de Lutte contre le Génocide). (Fin)