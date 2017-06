La CEPGL a organisé un camp-chantier pendant sept jours pour trente jeunes du Rwanda, du Burundi et de la RDC

Brice (1er à droite) et les autres jeunes sur le chantier de Mbugangali.

Rubavu: La Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) a organisé un camp-chantier pour trente jeunes issus du Rwanda, du Burundi et de la RDC, qui sont entrain d’aménager un terrain-stade à Mbugangali dans le district de Rubavu, selon la Secrétaire Exécutive adjointe en charge des questions économiques de la CEPGL, Mme Liliane Gashumba.

Les jeunes posent en photo avec le Comité de pilotage

«Ces jeunes qui ont entre 18 à 25 ans son entrain de réhabiliter en égalisant le terrain construit depuis longtemps par eux-mêmes. Ils sont dix par pays. Ils sont entrain de construire une tribune et des toilettes sur ce lieu public. Les jeunes de Goma en RDC et Rubavu au Rwanda l’utiliseront pour s’épanouir, les premiers dans l’avant-midi, et les seconds dans l’après-midi. C’est un bon exemple de rapprochement pour la création d’une infrastructure commune», a-t-elle indiqué.



Elle a tenu ces propos ce 23 Juin à Rubavu pendant que les délégués des jeunes des trois pays et les membres du comité de pilotage de ce programme réunis à Rubavu évaluaient les chantiers des jeunes de la CEPGL et du Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP), projets qui ont été financés par la France à hauteur de 750 mille euros depuis 2012.



Ces camps-chantiers sont organisés autour des activités d’intérêt communautaire depuis 2012 (réhabilitation de bâtiments, actions antiérosives) et autour des formations dans diverses activités génératrices de revenus (éditions 2013, 2014 à 2015), tout en promouvant la paix et l’intégration régionale.



C’est dans ce cadre qu’en 2012, quatre projets ont été financés sur les 22 qui avaient été reçus. En 2013, trois projets ont été financés sur 12 présélectionnés. En 2014-2015, six projets ont été financés sur 35 présélectionnés.



En 2017, du 18 au 25 Juin à Gisenyi, les jeunes de la CEPGL ont aménagé le terrain-stade régional de Mbugangali qui est le second en importance après le stade Umuganda du district de Rubavu.



Les jeunes participant au chantier travaillent sur les chantiers dans l’avant-midi. Dans l’après-midi, ils suivent des cours d’apprentissage dans des métiers divers, et dans des dialogues axés sur la construction de la paix et la résolution des conflits.



«C’est ainsi qu’ils ont appris la réparation des vélos, la fabrication du pain, la couture, la fabrication de pots de fleurs, des blocs de ciments, des vases, des foyers améliorés, soudure, pose de carreaux, la décoration, le leadership, apprendre à se prendre en charge, avoir une pensée critique pour définir la vérité et la bonne voie, tout en évitant de se faire manipuler par de vilains médias et politiciens », a fait remarquer Epimaque Nsanzurwanda en charge de la Paix, Sécurité et Bonne Gouvernance au sein de la CEPGL.



Pour Twahirwa, jeune délégué du Rwanda, « ces exercices nous ont renforcés pour la compréhension mutuelle entre jeunes des pays de la CEPGL afin d’éviter des conflits. Les métiers appris nous ont permis de créer nos propres entreprises pour nous autosuffire et faire vivre nos familles. En plus, nous continuons à former d’autres jeunes », a-t-il confié.



Selon Guy Kibira, délégué des jeunes du Nord-Kivu en RDC, l’appui de la coopération française au camp-chantier a permis de rapprocher les jeunes des trois pays de la CEPGL qui ont été victimes des agitations et des méfiances.



«Un nouveau climat de fraternité et de collaboration a pu renaître et il ressoude les organisations régionales des jeunes autour des valeurs de cohabitation pacifique », a-t-il fait remarquer.



Le jeune Brice Mumbere Kamabu est un adulte qui se prend en charge et qui aide sa mère à nourrir les deux autres enfants nés après lui et toujours sans père légitime, comme lui. Brice est né à Nyamirima dans Rutshuru au Nord Kivu de parents élèves ou enfants encore au secondaire. La mère était en 2ème année secondaire, et le père en 4ème année. Ils n’ont jamais vécu ensemble. La mère a eu dans la suite deux autres enfants d’un autre mari.



La scolarisation de Brice fut difficile, faute de resources. La mère devait se battre pour faire vivre la famille. Brice a fini par s’établir à Goma. Il a raté son diplôme d’Etat de 6ème secondaire. Doué en dessin, il a pu survivre grâce à ce talent. Il a été formé par les camps-chantiers de la CEPGL à Kamonyi au Rwanda et ailleurs. Ciblé par la CEPGL comme doué et leader, il a formé d’autres jeunes et a pu aider sa famille. Il a repris les études et a obtenu son diplôme d’Etat. Il s’apprête à faire des études universitaires, tout en travaillant. Jusqu’aujourd’hui, il n’a rencontré son père que deux fois dans sa vie. Mais les projets de la CEPGL ont fait de lui un homme complet, formé et formateur, et surtout autosuffisant et confiant dans l’avenir, selon son témoignage.



Le présent projet de jeunes volontaires pour la paix et la reconstruction des pays des Grands Lacs a construit des salles pour les jeunes à Kirundo. Ils ont organisé des camps-chantiers utiles à Ruhango et Kamonyi au Rwanda, à Uvira, à Goma et Bukavu en RDC, à Cibitoke et Bujumbura au Burundi.



Ils ont appris à préparer des jus d’ananas et de la confiture de samossas à Bukavu. Ils ont appris à poser des carreaux à Ruhango au Rwanda.



Au total, les camps-chantiers ont formé 350 jeunes pour un coût de plus de 411 mille euros



Le présent programme Jeunes Volontaires pour la Paix et la reconstruction des pays de la CEPGL a permis aux camps-chantiers de former 350 jeunes, soit 172 filles et 178 garçons pour un coût de 4111.780 euros.



«Il y a espoir que les partenaires ne lâcheront pas et essayeront de sauver les jeunes désœuvrés. Surtout que ces jeunes ont besoin d’un accompagnement. Il faut que les trois gouvernements nous soutiennent. Aujourd’hui, la France nous a appuyés. Nous souhaitons que d’autres partenaires emboîtent le pays. Il faudra aussi impulser un leadership qui rend notre action durable », a indiqué la Secrétaire exécutive adjointe de la CEPGL, Liliane Gashumba.



Pour Epimaque Nsanzabaganwa en charge de la Paix, Sécurité et Bonne Gouvernance au sein de la CEPGL, le Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) est une initiative de la coopération régionale dans la région des Grands Lacs, et qui est soutenue par des contributions financières de la France.



L’objectif est d’amorcer un développement économique, sur base de projets d’infrastructures et d’énergie. L’autre but est d’apaiser les ressentiments issus des conflits du passé, en favorisant une meilleure compréhension mutuelle des populations de la région, par des échanges, la coopération entre les forces vives et la mobilité des jeunes.



Le FSP a débuté en 2012, avec quatre composantes soutenues à hauteur de 750 mille euros. La première composante du programme de jeunes volontaires pour la paix et la reconstruction a reçu 400 mille euros.



La 2ème composante d’appui au réseau interuniversitaire des Grands Lacs est dotée de 160 mille euros, soit 75 mille euros pour l’Agence universitaire de la Francophonie et 85 mille euros pour l’ONG Bibliothèque sans Frontières.



La 3ème composante de soutien institutionnel de le la CEPGL a bénéficié de 130 mille euros.



La 4ème composante de suivi a eu 60 mille euros, et l’évaluation du projet, 30 mille euros. (Fin)