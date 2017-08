Les élèves du GS Mayange ont été exhortés à la prévention et à la lutte contre l'idéologie du génocide

Kigali: Dans le but de poursuivre la lutte contre le génocide et son idéologie, la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG) donne des conférences à différentes catégories de personnes pour les exhorter à participer à cette lutte.



C'est dans le même que Pascasie Uwamariya, coordonnatrice de la CNLG dans les districts de Ruhango et Nyanza, a donné à au moins 454 élèves du Groupe Scolaire Mayange, situé dans le secteur de Ruhango, district de Ruhango, une conférence sur la prévention du génocide et la lutte contre son idéologie.



Selon la CNLG, elle a expliqué l'histoire du Génocide perpétré contre les Tutsi, comment il a été préparé et exécuté. Elle a également défini l'idéologie du génocide et les a exhortés à participer à la prévention et à la lutte contre elle.



Jean Claude Munyaneza, le directeur de l'école a remercié la CNLG de ces conférences, en citant qu'elles aident les jeunes à comprendre sans distorsion l'histoire de leur pays. Il a suggéré que de telles conférences soient fréquemment données et accordées assez de temps. (Fin)