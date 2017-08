Rwanda/Génocide LA CNLG remercie l’Allemagne pour sa coopération dans la lutte contre l’impunité des génocidaires Kigali, 21 Août (ARI) - La convention internationale du 09 Décembre 1948 pour la prévention et la répression du génocide établit pour

Kigali: Le Rwanda ne va pas participer à la 11ème session des jeux militaires et culturels des Etats membres de la Communauté est-africaine (EAC) qui va se dérouler du 24 août au 6 septembre à Bujumbura, la capitale burundaise.



Le porte-parole de l’armée burundaise, le colonel Gaspard Baratuza, a précisé au cours d’un point de presse tenu à Bujumbura que le Rwanda ne participera pas à ces jeux auxquels le Soudan du sud participera en qualité d’observateur.



D’après une dépêche de l’Agence Burundaise de Presse (ABP) parvenue à ARI, le colonel Gaspard Baratuza a indiqué que l’objectif de ces jeux est principalement l’enracinement de l’esprit de corps ainsi que la cohésion des militaires de l’EAC à travers le sport ainsi que les jeux sélectionnés par le comité d’organisation.



Les jeux qui ont été retenus sont notamment le football masculin, le basket ball masculin, le Netball féminin, le volleyball féminin et le crosscountry masculin et féminin.



Le porte-parole de la FDN a donc fait remarquer que toutes les mesures qui s’imposent seront prises pour que ces jeux se déroulent dans de bonnes conditions de sécurité. Il a ainsi invité les jeunes en vacances et tout le public de la ville de Bujumbura à venir nombreux soutenir leurs équipes et aux médias de faire une large couverture de cet évènement «combien important».



A 10 ans d’intégration effective dans l’EAC, a fait remarquer le colonel Baratuza, c’est la 2ème fois que le Burundi abrite les jeux militaires et culturels de l’EAC, après le succès de 2011. L’ouverture officielle de ces activités sportives aura lieu le samedi 26 août 2017 au stade prince Louis Rwagasore à partir de 9 heures et sera rehaussée par la présence des plus hautes autorités de la République du Burundi. 9Fin)