L’investiture du Président Kagame s'est "bien passée" selon la Police

Kigali: La cérémonie de prestation de serment du Président Kagame du 18 août s’est déroulée sans aucun incident, a estimé la Police rwandaise.



La police a confirmé que même les moments de réjouissance ont eu lieu ans une atmosphère de tranquillité et que la foule était heureuse et ordonnée à travers le pays.



Dans son discours aux médias, le porte-parole de la Police, le commissaire adjoint à la police (ACP) Theos Badege, s’est réjoui que les célébrations aient été pacifiques.



Il a salué tous les usagers de la route qui ont tenu compte des directives de la police routière afin de faciliter la visite des délégations et des dignitaires.



ACP Theos Badege reconnaît également la contribution de toutes les parties prenantes à la tenue de l'événement dans un environnement sûr et sécurisé.



Le Président rwandais Paul Kagame a entamé un troisième septennat après avoir gagné les élections du 04 août 2017 avec un score de 98.79%. (Fin)