Les élèves de Rubavu appelés à s’unir pour construire un Rwanda exempt de génocide et son idéologie

Kigali: Afin de poursuivre la campagne visant à prévenir le Génocide et à lutter contre l'idéologie du Génocide, la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG) donne des conférences à différentes catégories de personnes pour les exhorter à participer à cette lutte.



C'est en ce cadre que, le 22 août 2017, Jean Damascène Ntezimana, Coordinateur de la CNLG dans les Districts de Rubavu et Nyabihu a donné à au moins 673 étudiants et 22 enseignants du Groupe Scolaire Notre Dame d'Afrique (GSNDA) situés dans le Secteur de Nyundo, district de Rubavu, une conférence sur la prévention du génocide et la lutte contre l'idéologie génocidaire, le déni et la banalisation du Génocide perpétré contre les Tutsi.



Au cours de cette conférence, Ntezimana leur a expliqué l'histoire de la préparation et de l'exécution du Génocide perpétré contre les Tutsi. Il les a appelés à dénoncer la haine et la discrimination en leur demandant de se joindre les mains dans la construction d'un Rwanda qui exempt de génocide et de son idéologie.



Selon la CNLG, il leur a expliqué les caractéristiques de l'idéologie du Génocide, en particulier parmi les jeunes, et les a appelés à lutter contre elle.



Après la conférence, les élèves se sont engagés à lutter contre ceux qui propagent l’idéologie du Génocide à travers l’internet. Ils ont également promis de démentir les parents qui peuvent leur enseigner la discrimination et de détester les autres en les convainquant que ces idées sont obsolètes. Ils ont promis d'informer les dirigeants au cas où ils trouveraient quelqu'un exhibant l’idéologie du Génocide. (Fin)