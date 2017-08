Les jeunes venus du Canada ont visité le site mémorial du génocide de Nyamata

Kigali: Un groupe d'au moins 20 jeunes issus de l'association «“Youth Ready work for life”» basée au Canada a visité le site mémorial du génocide de Nyamata dans le district de Bugesera.



Léon Pierre Muberuka, employé de la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG) qui les a reçus au mémorial, les a guidés en tournée de toutes les parties du mémorial et leur a expliqué l'histoire du Génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda, en particulier à Nyamata.



La plupart des Tutsi vivant principalement dans le nord et le sud du pays ont été expulsés par la force pour habiter dans la zone de Nyamata qui était infructueuse et avait été infectée par la mouche tsé-tsé.



Lorsque la zone était devenue habitable par ces occupants Tutsi en 1980, une église y a été érigée. En 1994, ce lieu considéré comme sain et sacré est devenu profané; un lieu de sacrifice des membres fidèles Tutsi par leurs homologues rwandais où plus de quarante-cinq mille personnes qui y avaient cherché refuge ont été brutalement massacrées en un jour.



Après les négociations entre l'Église catholique et le gouvernement rwandais, l'église a été transformée en un site mémorial pour les victimes du Génocide perpétré contre les Tutsi.



Le mémorial est composé d'une chapelle dans laquelle apparaissent les vêtements des victimes, ainsi que les armes utilisées pour les tuer. Au-dessous de la chapelle, il y a une pièce qui montre les corps des morts dans l'église. Les fosses communes sont situées derrière l'église, avec une voûte qui abrite les crânes des victimes et d'autres restes humains.



En outre, le mémorial comprend la tombe d'Antonia Locatelli, une Italienne avec une pancarte expliquant sa vie et son travail au Rwanda et son éventuel meurtre le 9 mars 1992 après avoir dénoncé à la Radio France Internationale (RFI) et Radio BBC, le rôle du gouvernement dans les meurtres visant les Tutsi à Bugesera. (Fin)