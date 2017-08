Kigali: Cet engagement a été fait par 620 élèves de Collège Adventiste de Rwankeri (CAR) situé dans le village de Rwankeri, Rurengeri Cell, Secteur Mukamira dans le district de Nyabihu le 24 août 2017 lors d'une conférence sur la prévention du génocide et la lutte contre l’idéologie du génocide qui leur a été donnée par Jean Damascène Ntezimana, Coordonnateur de la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG) dans le district de Nyabihu et Rubavu.



Selon la CNLG, Ntezimana leur a expliqué l'origine de la politique de discrimination au Rwanda où il leur a dit que cela avait été apporté par les colonialistes européens et a continué à être maintenu par les régimes qui ont pris le pouvoir après l'indépendance du Rwanda jusqu'à ce qu'il nous ait amenés au Génocide perpétré contre les Tutsi en 1994. Il les a appelés à se méfier de la haine et de la discrimination afin que le Génocide ne se reproduise plus jamais.



Après avoir reçu des explications sur les questions qu'ils ont posées, les élèves se sont engagés à promouvoir l'unité entre les Rwandais en luttant contre l'idéologie du génocide.



Jérôme Rukanika, le directeur de l'école a remercié la CNLG pour la bonne conférence, ajoutant que la direction de l'école continuera à expliquer aux élèves l'histoire du Génocide perpétré contre les Tutsi, les exhortant ainsi à se méfier de tout ce qui peut apporter la haine et la discrimination parce que l'enseignement est une activité continuelle. (Fin)