Les élèves de l’école secondaire ESIM exhortés à dénoncer les parents qui leur enseignent l'idéologie du génocide

Kigali: Les élèves de l'école secondaire ESIM située dans le secteur de Kiramuruzi, district de Gatsibo ont été exhortés à dénoncer certains de leurs parents qui leur enseignent l'idéologie du génocide.



Ils ont été exhortés par Célestin Habiyambere, le directeur de l'école, lors d'une conférence sur la lutte contre le génocide et son idéologie, donnée par la coordinatrice de la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG) dans les districts de Nyagatare et Gatsibo.



"Nous vous enseignons tous à obéir à vos parents et à tout le monde, mais si vos parents veulent vous intoxiquer avec l'idéologie du génocide, n'obéissez pas", a déclaré Habiyambere.



Dans sa conférence, Laetitia Niwemutoni, coordinatrice de la CNLG dans les districts de Nyagatare et Gatsibo, a expliqué l'histoire du Génocide perpétré contre les Tutsi, comment il a été préparé et exécuté.



Selon la CNLG, elle a également défini l'idéologie du génocide, ses caractéristiques et la manière dont elle a été enseignée aux Rwandais jusqu'à ce qu'il ait plongé le pays dans le Génocide de 1994 perpétré contre les Tutsi, dans lequel plus d'un million de vies ont péri.



Les élèves, en tant que jeunes, ont également été exhortés à lutter fermement contre l'idéologie du génocide afin qu'ils puissent préparer un pays qui soit libre du génocide, son idéologie et toute autre forme de divisionnisme ou de discrimination. La conférence a été suivie par 176 élèves, 10 enseignants et le directeur. (Fin)