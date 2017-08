Les étudiants venus de UCU, les visiteurs de l'Église méthodiste du Rwanda visitent le mémorial du génocide de Nyamata

Kigali: Un groupe de 23 étudiants de l'Université chrétienne d'Ouganda (UCU) et un groupe de 18 visiteurs de l'Église méthodiste du Rwanda ont visité ce lundi 28 août 2017 le site mémorial du génocide de Nyamata dans le district de Bugesera.



Après des explications sur le Génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda, en particulier à Nyamata, Léon Muberuka, employé de la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG) qui les a reçus, les a guidés dans la visite de toutes les parties du mémorial.



Le Génocide de 1994 à Nyamata



Suite à l'assassinat du président Habyarimana le 6 avril 1994, le Génocide a débuté à Bugesera presque immédiatement. Le 7 avril, les extrémistes Hutu ont commencé à brûler les maisons des Tutsi à Nyamata, mais comme il y avait beaucoup de Tutsi dans cette région, ils ont essayé de se défendre. Au 11 avril, de nombreux Tutsi avaient quitté leurs maisons et se sont rassemblés dans les jardins de l'école primaire Nyamata. Les femmes et les enfants se sont réfugiés dans l'église, tandis que d'autres étaient au Centre d'Enseignement Rural et Artisanal Intégré (CERAI) de Nyamata.



Des tueries ont commencé au CERAI dans la matinée du 11 avril en utilisant des tactiques similaires à celles utilisées dans d'autres régions du Rwanda. Les tueurs ont d’abord entouré la région où les Tutsi s’étaient rassemblés et ont jeté des grenades dans la foule et ont ensuite tiré sur eux avec des armes à feu. Ils ont enfin pulvérisé du piment sur les cadavres pour vérifier s’il pourrait y avoir quelques-uns qui n’étaient pas encore morts afin qu'ils puissent les tuer avec des coups de machettes.



Claire Nkima, survivante des meurtres de la CERAI, affirme que les survivants de l'attaque ont tenté d'échapper à Gitarama ou au Burundi, mais la plupart n'ont pas échappé parce que les tueurs avaient établi des barrières pour terminer leur travail.



Entre le 14 et le 16 avril, environ 5 000 Tutsi ont été tués à l'intérieur de l'église de Nyamata. Peux qui avaient échappé le massacre à l’église se sont réfugiés dans des buissons et dans le papyrus voisin, mais plus tard, beaucoup ont été retrouvés et tués par des fouilles de la milice Interahamwe jusqu'à ce que le FPR Inkotanyi ait finalement libéré la région de Bugesera.



Le Site mémorial de Nyamata



La plupart des Tutsi vivant principalement dans le nord et le sud du pays ont été expulsés par la force pour habiter dans la zone de Nyamata qui était infructueuse et avait été infectée par la mouche tsé-tsé.



Lors que la zone était devenue habitable par ces occupants Tutsi en 1980, une église y été érigé. En 1994, ce lieu considéré comme sain et sacré est devenu profané ; un lieu de sacrifice des membres fidèles Tutsi par leurs homologues rwandais où plus de quarante-cinq mille personnes qui y avaient cherché refuge ont été brutalement massacrées en un jour.



Après les négociations entre l'Église catholique et le gouvernement rwandais, l'église a été transformée en un site mémorial pour les victimes du Génocide perpétré contre les Tutsi.



Le mémorial est composé d'une chapelle dans laquelle apparaissent les vêtements des victimes, ainsi que les armes utilisées pour les tuer. Au-dessous de la chapelle, il y a une pièce qui montre les corps des morts dans l'église. Les fosses communes sont situées derrière l'église, avec une voûte qui abrite les crânes des victimes et d'autres restes humains.



En outre, le mémorial comprend la tombe d'Antonia Locatelli, une Italienne avec une pancarte expliquant sa vie et son travail au Rwanda et son éventuel meurtre le 9 mars 1992 après avoir dénoncé à la Radio France Internationale (RFI) et Radio BBC, le rôle du gouvernement dans les meurtres visant les Tutsi à Bugesera, qui où plus de 500 victimes avaient été tués dans une semaine. (Fin)