L’Université du Rwanda: le minerval des étudiants en Sciences passera de neuf cent mille Frw à un million et demi Frw

Kigali: Dans une interview accordée au journal New Times et publié ce jour, le Professeur Nelson Ijumba, Chancelier adjoint en charge des Affaires Académiques et de la Recherche au sein de l’Université du Rwanda (UR), a informé que le minerval des étudiants en Sciences passera de neuf cent mille Frw à un million et demi Frw l’année prochaine.



«L’an passé, le Gouvernement nous a donné neuf cent mille Frw pour chaque étudiant en Sciences. Nous avons toujours dit que cela était insuffisant. Cette année qui commence, ce minerval atteindra un million et demi. Pour les trois dernières années, le Gouvernement nous a donné six cent mille Frw pour chaque étudiant de l’UR. Les chiffres ont montré pourtant que ces six cent mille étaient suffisants pour l’enseignement en Sciences Sociales. Mais pour que les étudiants en Sciences et en Médecine, chaque étudiant a besoin de deux millions Frw au moins », a-t-il indiqué.



Il a rappelé que le Gouvernement paye le minerval pour 23 mille étudiants de la première année à l’UR, dont cinq mille suivent la filière des Sciences et mille dans les Sciences Sociales. Le Gouvernement paye moins pour les étudiants en Sciences Sociales.



Par ailleurs, le Prof. Ijumba a rappelé que dès l’année prochaine, les étudiants en Sciences Sociales feront trois ans seulement au lieu de quatre ans. Les étudiants qui feront plus de trois ans sont ceux en Sciences (Architecture et Génie civil), ainsi que ceux en Médecine. (Fin)