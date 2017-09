Les élèves du Collège Bethel décident d'utiliser les médias sociaux pour lutter contre l'idéologie du génocide

Kigali: Plus de 1250 élèves du Groupe Scolaire Bethel situés dans le Secteur Ruhango, District de Ruhango ont décidé d'utiliser les médias sociaux pour lutter contre l'idéologie du génocide, en particulier en contredisant de fausses informations partagées par ceux qui veulent encore semer et propager l'idéologie du génocide.



En outre, ils ont également promis de préserver les preuves du génocide, de dénoncer à toute forme de divisionnisme et de maintenir la culture du patriotisme.



Ils ont pris ces décisions après une conférence sur la prévention du génocide et la luttent contre son idéologie donnée par Pascasie Uwamariya, coordinatrice de la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG) dans les districts de Nyanza et Ruhango le 31 août 2017.



Selon la CNLG, Uwamariya a expliqué l'histoire du Génocide perpétré contre les Tutsi, comment il a été préparé et exécuté, et la différence entre le génocide, la guerre et les crimes contre l'humanité.



Elle a également défini l'idéologie du génocide, ses caractéristiques, les infractions connexes à elle et la façon dont il est puni par le code pénal rwandais. (Fin)