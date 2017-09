RCN J & D a formé en une année dix mille Conciliateurs dans cinq districts

Le Chef de Mission du RCN J&D, Hugo Jombwe Moudiki

Kigali: L’ONG RCN Justice&Démocratie (vient de former en une année, depuis Août 2016 à Août 2017, dix mille Conciliateurs ou Abunzi dans cinq districts de Gicumbi, Burera, Nyabihu, Burera et Nyarugenge, selon le Chef de Mission du RCN J&D, Hugo Jombwe Moudiki.



«Nous avons formé les Abunzi de 444 secteurs, les Abunzi de milliers de cellules, les secrétaires exécutifs de cellules et de secteurs, ainsi que les officiers d’Etat civil. Cela fait un total d’environ dix mille Abunzi formés par RCN J& D en une année », a-t-il indiqué.

Le Chef de Mission du RCN J&D, Hugo Jombwe Moudiki, donne une certificat un membre formé du Comité des Conciliateurs.

Il a tenu ces propos lors de la clôture du Programme de Renforcement de la Justice de Proximité au Rwanda qui a été mis en œuvre par RCN J&D en partenariat avec le Ministère de la Justice, grâce à l’appui financier de l’Ambassade du Royaume de Suède au Rwanda(SIDA). Cet appui est évalué à cinq millions d’euros pour une période de cinq ans.



«La formation a consisté à faire comprendre à chacun son rôle de travail dans la collaboration pour le règlement des litiges. L’on devra certes enregistrer la convocation, savoir concilier et prendre le temps d’écouter, ne pas se comporter comme un juge, mais comme un conciliateur », a-t-il poursuivi.



Le Chef de Mission de RCN Justice & Démocratie a fait comprendre qu’avant cette formation, les acteurs de la justice de proximité avaient une mauvaise compréhension de leur rôle. Chacun ne comprenait pas son rôle et ne savait pas travailler avec l’autre.



«Cette fois, avec cette formation reçue, l’on peut atteindre une conciliation de qualité. La population doit comprendre aussi que son litige peut être réglé par les Comités des Abunzi», a-t-il dit.



Hugo Muoudiki rappelé que dans d’autres pays, notamment africains, il y avait des systèmes traditionnels de justice qui ont disparu pour le moment.



«Le Rwanda a le mérite d’avoir ressuscité son propre système et l’a innové. Beaucoup de pays peuvent s’inspirer aussi du Rwanda, surtout que dans certains de ces pays, le règlement des litiges prend un temps énorme », a-t-i souligné.



Pour Hugo J. Moudiki, le système des Abunzi est une grande innovation que l’on ne devrait pas comparer avec ce qu’il y a dans d’autres pays. Le Rwanda s’est beaucoup inspiré de son système de justice traditionnelle qu’il a adapté au contexte actuel.

Groupe photo des Invités et des Abunzi formés

L’on doit reconnaître que dans les pays européens, il existe aussi la médiation pénale pour résoudre des différents. Des systèmes de médiation civile existent aussi dans d’autres.



Le Délégué de l’Ambassade de Suède, Clément Kirenga, a apprécié la collaboration avec RCN Justice & Démocratie. Il s’est réjoui que les formations que finance l’Ambassade de Suède aient été utiles.



«Travailler de manière solidaire est un objectif que vous avez atteint. Le processus de renforcement des capacités s’avère ici constant et continu. Par ailleurs, les Abunzi sont des volontaires qui travaillent avec dévouement sans exiger un salaire. C’est une condition pour faire partie du comité des Abunzi. Le respect du serment juré confère un caractère grave et sérieux à la décision prise par les Abunzi. C’est la façon de travailler des Abunzi qui donne de la valeur au pays et le rend plus autosuffisant », a souligné Kirenga, en citant le Président Kagame.



Le Délégué de l’Ambassade de Suède a noté que les Gouvernements du Rwanda et de Suède ont promis un appui constant aux Abunzi pour que leurs connaissances soient toujours à la hauteur de leur rôle.



Il a exhorté les Abunzi à toujours se former de façon continue, à avoir toujours soif de connaissances. Il a cité pour cela Mahatma Gandhi : « Vis comme si tu devais vivre demain. Mais forme-toi comme si tu devais vivre pour toujours ».



Les autres intervenants qui ont pris la parole pour apprécier le travail abattu par RCN J&D et ses partenaires sont les délégués du Ministère de la Justice et du District de Nyarugenge. (Fin)