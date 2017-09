Les élèves du G.S Saint Jean Bosco Shangi résolus de dénoncer quiconque peut entraîner une discrimination parmi eux

Kigali: La décision a été prise le 31 août 2017 par les élèves du Groupe Scolaire (G.S) Saint Jean Bosco Shangi, situé dans le secteur de Shangi, dans le district de Nyamasheke, lors d'une conférence visant à inciter les jeunes dans les écoles à prévenir le génocide et à lutter contre son idéologie donnée par Laurent Twahirwa, Coordinateur de la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG) dans les districts de Nyamasheke et Rusizi.



Selon la CNLG, Twahirwa leur a expliqué l'histoire de la préparation et exécution du Génocide perpétré contre les Tutsi. Il a insisté sur le rôle joué par les médias comme Radio Télévision des Milles Collines (RTLM) et des journaux comme Kangura et Nyiramacibiri en incitant les Hutu à tuer les Tutsi. Il leur a demandé de participer à la prévention du génocide et à lutter contre son idéologie, le déni et la banalisation du Génocide perpétré contre les Tutsi.



Après avoir reçu des explications sur les questions qu'ils ont posées, les élèves ont décidé de dénoncer quiconque peut entraîner une discrimination parmi eux en fournissant de l'information à temps à quiconque pourrait exhiber l’idéologie du génocide afin que le Génocide ne se reproduise plus jamais.



Le Père J.M.V Nsabimana, directeur de l'école qui a ouvert la conférence par son discours et sa prière, a remercié la CNLG d'avoir été si gentil et envoyé à quelqu'un de leur donner une telle conférence aussi bonne et fructueuse. La conférence a été suivie par 810 élèves qui étudient à l'école et leurs 20 enseignants. (Fin)