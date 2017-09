Les élèves de l’ES Sumba ont décidé d'attendre des conférences sur le Génocide et son idéologie

Kigali: Les élèves de l’ES Sumba situés dans le secteur de Gasaka, le district de Nyamagabe ont décidé d'attendre des conférences sur le génocide et son idéologie et ont été invités à participer à la lutte contre l'idéologie du génocide.



L'engagement a été fait le 04 septembre 2017 lors d'une conférence sur la prévention du génocide et la lutte contre l'idéologie du génocide donnée par Damien Niyonshuti, coordinateur de la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG) dans les districts de Nyamagabe et Nyaruguru dans le but de poursuivre la campagne pour inciter les personnes de différentes catégories à participer à la lutte contre l'idéologie du génocide.



Selon la CNLG, Niyonshuti leur a expliqué l'histoire de la préparation et exécution du Génocide perpétré contre les Tutsi. Il leur a demandé de se distancer de toute forme de discrimination qui pourrait être apportée par leurs parents.



Il a déclaré: "En tant que jeune, vous devez participer à la lutte contre l'idéologie du Génocide, le déni et la banalisation du Génocide perpétré contre les Tutsi, de sorte que le Génocide ne se reproduira jamais."



Après avoir reçu des explications sur les questions qu'ils ont posées, 749 élèves et leurs 30 enseignants ont promis de promouvoir l'amour en assurant de bonnes relations entre eux au lieu de développer des conflits.



Jean Marie Vianney Sinayobye, directeur de l'école, a demandé aux élèves et aux enseignants d'observer les conséquences du Génocide qu’a subi le pays et des Rwandais et d'utiliser leur force dans la lutte contre l'idéologie du Génocide et de fortifier le progrès national.



Cette école, ES Sumba est rattachée à l'église ADEPR. Au cours du Génocide perpétré contre les Tutsi, les Tutsi qui avaient fui vers l'école ont été tués là-bas. De mêmes que ceux qui avaient fui à l'église voisine. L'école est située dans la Cellule de Ngiryi, Secteur de Gasaka dans le district de Nyamagabe. (Fin)