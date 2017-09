Les élèves du GS Muhororo exhortés à lutter contre l’idéologie du génocide

Kigali: Les élèves du Groupe Scolaire Muhororo, situé dans le secteur de Ruhango, district de Ruhango, ont reçu des explications sur l'idéologie du génocide et ont été exhortés à lutter contre elle.



C'était lors d'une conférence sur la lutte contre le génocide et son idéologie, qui leur a été donnée par Pascasie Uwamariya, coordinatrice de la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG) dans les districts de Ruhango et Nyanza, le 5 septembre 2017.



En se référant à la loi n° 84/2013 du 11/09/2013 relative au crime d’idéologie du génocide et autres infractions connexes, Uwamariya a expliqué l'idéologie du génocide, ses caractéristiques et comment elle punie par le code pénal rwandais.



Selon la CNLG, la conférence a été suivie par environ 350 élèves du deuxième cycle du primaire et tronc commun ainsi que sept enseignants.



Dominique Uwizeye, le préfet des études de l'école a remercié la CNLG pour des conférences qui aident les jeunes à comprendre l'histoire de leur pays, notant qu'ils les aident en tant qu'éducateurs à préparer des futurs vrais Rwandais qui seront exempts de toute forme de divisionnisme ou d'idéologie du génocide. (Fin)