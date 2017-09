Les élèves de GS Kabaya à Musanze appelés à dénoncer ceux qui leur enseignent le divisionnisme

Kigali: Cet appel a été lancé sur 362 élèves et 28 personnels du Groupe Scolaire(GS) Kabaya situé dans le Secteur Muhoza dans le district de Musanze lors de la conférence sur la prévention du génocide et la lutte contre l'idéologie du génocide qui leur a été donnée par Julienne Mukamukesha, la coordinatrice de la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG) dans les districts de Musanze et Burera.



Selon la CNLG, Mukamukesha a commencé par définir certains termes tels que le génocide et l'idéologie du génocide. Elle a expliqué à son public l'histoire du Génocide perpétré contre les Tutsi, sa préparation et son exécution ainsi que l'enseignement prolongé de l'idéologie du génocide entre les Rwandais. Elle a insisté sur la gravité du Génocide commis contre les Tutsi qui a laissé le pays détruit à tous les niveaux.



Après avoir répondu à toutes les questions posées, les élèves de GS Kabaya ont été demandés à dénoncer l'idéologie du génocide et quiconque leur enseignait l’idéologie du génocide mais plutôt de promouvoir l'unité entre les Rwandais au lieu du divisionnisme pour que le génocide ne se reproduira plus jamais.



À la fin de la conférence, Beata Harelimana, la directrice de l'école a remercié la CNLG pour la bonne conférence. Elle a rappelé la nécessité de la conférence pour aider les élèves à comprendre l'histoire de leur pays, car tous sont nés après le Génocide contre les Tutsi.



L'ancienne préfecture de Ruhengeri, comme la localisation de cette école l'a révélée, est l'une des régions où le Génocide contre les Tutsi a été testé dans les années 1990 et 1992, comme dans les anciennes communes de Kinigi et Mukingo et aussi connu pour avoir le plus grand nombre des planificateurs du Génocide comme Juvénal Kajerijeri, l'ancien Bourgmestre de l’ancienne commune de Mukingo, Dismas Nzanana, l'ancien sous-préfet d’ancienne sous-préfecture de Busengo à Ruhengeri, Joseph Nzirorera, le Secrétaire général au niveau national du MRND, l'ancien parti au pouvoir, etc.



Selon toujours la CNLG, il est important de poursuivre cette lutte contre l'idéologie du génocide, parce qu’il a été enseigné depuis longtemps aux Rwandais. Cette conférence a été suivie par 470 élèves et 27 enseignants. (Fin)