L’Académie chinoise de l’Agriculture Tropicale vient de former cinquante agronomes rwandais

Kigali: L’Académie chinoise de la Science axée sur l’Agriculture Tropicale (CATAS) vient de former cinquante agronomes rwandais de l‘Office rwandais de Développement de l’Agriculture (RAB) et des coopératives agricoles des districts, selon un des agronomes formés en charge de la gestion de la récolte au sein de RAB dans la Province de l’Est, Shaffi Niyoyita.



«Le problème au Rwanda est que nous avons des parcelles aux dimensions réduites qui doivent fournir une grande récolte pour nourrir une nombreuse population. Raison pour laquelle nous devons recourir à des semences hybrides plus productives afin de récolter plus sur peu d’espaces», a-t-i indiqué.



Il a ajouté qu’en plus de ce défi, le Rwanda doit faire face aux effets négatifs du changement climatique. Il doit recourir à des semences plus adaptées, qui sont mûres plus tôt, qui sont plus résilientes, et plus productives. Cette stratégie est une réponse aux saisons des pluies qui sont devenues plus courtes. Les pluies cessent alors que les cultures n’ont pas atteint leur maturité.



Une troisième stratégie consiste en une bonne gestion de la récole en lui conférant de la valeur ajoutée pour plus de sécurité alimentaire.



Niyoyita a confié que les formateurs du CATAS leur ont fourni des connaissances en technologies diverses pour obtenir de bonnes semences, produire plus, recourir à une meilleure utilisation des intrants, conférer de la valeur ajoutée à la production pour un meilleur accès aux marchés. Les agronomes formés travaillent en transmettant ces connaissances aux fermiers rwandais.



La formation a porté sur les cultures comme la banane, le manioc, le maïs, le haricot, le riz et le champignon qui sont des cultures tropicales. Elle a duré vingt jours.



L’avantage est que le CATAS est surtout basée dans une partie tropicale de Chine qui a le même climat et les mêmes cultures que le Rwanda. (Fin)