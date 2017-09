Les élèves sont priés de lutter contre l'idéologie du génocide

Kigali: Dans la campagne de lutte contre le génocide et son idéologie, la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG) donne des conférences aux personnes de différentes catégories pour les inciter à faire partie de la lutte.



C'est dans ce cadre que Pascasie Uwamariya, coordinatrice de la CNLG dans les districts de Nyanza et Ruhango, a donné une conférence sur la prévention du génocide et la lutte contre son idéologie aux élèves et enseignants du Collège Indangaburezi situés dans le secteur de Ruhango district de Ruhango.



Selon la CNLG, Uwamariya a expliqué comment les colonisateurs ont divisé les Rwandais afin qu'ils puissent régner sur eux et comment les régimes qui ont pris le pouvoir après l'indépendance du pays ont maintenu et enseigné la politique divisionniste et discriminatoire jusqu'à ce que le pays fut plongé dans le génocide commis contre les Tutsi en 1994.



Elle a également expliqué l'histoire du Génocide perpétré contre les Tutsi, comment il a été préparé et exécuté; et la différence entre le génocide, la guerre et les crimes contre l'humanité.



La conférence a été suivie par 766 élèves et quatre enseignants. Philibert Nsengimana, le préfet des études de l'école, a rappelé aux élèves qu'ils doivent, en tant que jeunes, lutter contre l'idéologie du génocide pour préparer un avenir meilleur, sans génocide et son idéologie. ( Fin)