Le Parquet Général a condamné le personnel des hôpitaux coupable de détournements à remettre plus d’un milliard Frw

Kigali: Le Parquet Général a condamné le personnel des hôpitaux détenu et coupable de détournements à remettre dans la caisse de l’Etat plus d’un milliard Frw, selon le Procureur Général, Jean-Bosco Mutanguha, lors de l’ouverture de l’Année Judiciaire par le Président de la République.



«Dans le Secteur de la Santé, en 2016/17, nous avons enquêté sur 15 hôpitaux et fait des investigations sur 93 personnes poursuivies pour détournement de fonds ; 68 personnes ont été traduites en justice ; 35 d'entre elles attendent un verdict ; alors que 17 ont été reconnues coupables et ont été ordonnées à rembourser plus d’un milliard Frw», a-t-il indiqué.



Il a prévenu que le domaine médical était l'un des nombreux cas qui seraient étudiés pour mettre fin à la mauvaise gestion et au détournement de fonds du Gouvernement



Il a ajouté qu’en plus, le Parquet Général a ramené dans la caisse de l’Etat 101 millions Frw qui avaient été détournés du trésor public. Les coupables ont été condamnés à des amendes évaluées à plus de 175 millions Frw.



Il a souligné que le Parquet Général a abattu un important travail au cours de cette année judiciaire passée.



Mutangana a rappelé que le taux de traitement des cas de corruption s'est considérablement amélioré.



«Nous avons reçu 1 036 cas, et nous avons traité et finalisé 1 013 dossiers, soit 97,8%. Le taux de condamnations de ces cas s'est amélioré, passant de 79,05% à 84,2% », a-t-il informé.



Plus précisément, le Bureau du Procureur Général a enquêté sur les cas de mauvaise gestion des fonds destinés aux programmes d'aide sociale, y compris les programmes Girinka,la Mutuelle de Santé, VUP, les intrants agricoles destinés à appuyer les fermiers, SACCO, et autres.



Le Parquet Général a rehaussé l’an passé les dossiers traités. Sur les 98% des dossiers qu’il était prévu de finaliser, il a terminé 99,1%. Sur 35,509 dossiers, 35190 ont été achevés. Même les dossiers en attente ont été finalisés.



Diverses stratégies ont été adoptées pour que le Parquet Général gagne les dossiers qu’il a présentés devant les juges.



De Juillet 2016 à Août 2017, sur 21 535 dossiers défendus par le Parquet Général, 21 074 dossiers ont été gagnés par cet organe, soit 93,2%. L’objectif est de gagner 94% des dossiers au cours de l’année judiciaire 2017-2018.



Le Parquet Général a sollicité à six pays la collaboration dans l’investigation qu’il mène contre des gens qui ont détourné les fonds publics.



Pour la poursuite des dossiers ayant trait au crime de Génocide des Tutsi et concernant des prévenus en fuite à l’étranger, une investigation a été faite sur 302 dossiers, dont 295 dossiers ont été achevés. Parmi ceux-ci, 161 dossiers ont été envoyés dans 14 pays qui hébergent ces personnes poursuivies. (Fin)