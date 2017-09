Les élèves de Kicukiro appelés à démentir les enseignements de ceux qui ont une idéologie du génocide

Kigali: Ceci a été demandé aux élèves de l'école secondaire Saint Patrick, situé dans le secteur de Niboye dans le district de Kicukiro lors de la conférence sur la prévention du génocide et la lutte contre son idéologie par Bazilisse Mukamana, coordinatrice de la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG) à Kicukiro et Bugesera.



A l’ouverture de sa conférence, elle a expliqué le crime d'idéologie du génocide, ses caractéristiques et ses infractions connexes ainsi que la façon dont il est puni par le code pénal rwandais, comme il est indiqué à l'article 3 de la loi n ° 84/2013 du 11/09/2013.



Selon la CNLG, elle a expliqué en outre comment l'idéologie du génocide a été enseignée aux Rwandais jusqu'à ce qu'elle ait conduit le pays au Génocide commis contre les Tutsi en 1994, qui a pris plus d'un million de vies innocentes.



Comme l’indique l'emplacement de l'école, Mukamana a rappelé à son auditoire, l'histoire du Génocide perpétré contre les Tutsi à Kicukiro, en particulier à l’ETO Kicukiro, où des milliers de Tutsi venant de différents coins des quartiers de Kicukiro y cherchant refuge mais ont été abandonnés par les troupes belges de l'ONU pour être tués par la milice Interahamwe et les soldats du gouvernement génocidaire.



Elle a donné cet exemple et beaucoup d'autres pour faire comprendre aux élèves la gravité du génocide et les conséquences de son idéologie sur la société rwandaise.



En clôturant la session, Cyrille Sehorana Nsengiyumva, le directeur de l'école a rappelé le danger de certaines personnes qui répandent encore des enseignements pleins de l'idéologie du génocide. Il a exhorté les élèves à réfuter ces enseignements et à promouvoir l'unité entre Rwandais afin que le génocide ne se reproduise plus jamais.



Au nom de toute l'école, Nsengiyumva a félicité les conférences du CNLG qui aident les jeunes à comprendre l'histoire de leur pays. Il a également remercié le leadership du district Kicukiro et du FARG (Fonds pour l’Assistance aux Rescapés) pour leur partenariat en éducation. La conférence a été suivie par 327 élèves et 10 enseignants. Fin)