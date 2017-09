Les élèves de Buyoga ont promis de visiter les mémoriaux du Génocide

Kigali: Cette promesse a été faite par des élèves du Groupe Scolaire Buyoga situé dans le secteur de Buyoga dans le district de Rulindo, lors de la conférence sur la Prévention du Génocide et la Lutte contre son idéologie par Elizabeth Mujawamariya, la coordinatrice de la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG) dans les districts de Rulindo et Gicumbi.



Selon la CNLG, Mujawamariya a commencé sa conférence en définissant le génocide ainsi que l'idéologie du génocide. Elle a expliqué plus en détail le crime d'idéologie du génocide, ses caractéristiques et ses infractions connexes ainsi que la façon dont il est puni par le code pénal rwandais, comme il est indiqué à l'article 3 de la loi n ° 84/2013 du 11/09/2013.



Ensemble avec les élèves et en utilisant quelques exemples, ils ont discuté de la façon dont l'idéologie du génocide s'est manifestée avant et après le Génocide surtout dans la région du nord.



Au cours de cette discussion, les élèves ont déclaré qu'il était très important d'avoir cette conférence car cela les a aidés à mieux comprendre l'histoire de leur pays et à connaître le rôle qu'ils peuvent jouer en tant que jeunes, dans la lutte contre l'idéologie du génocide afin que le génocide ne se reproduise jamais. Ils ont également promis de visiter les Mémoriaux du Génocide pour en savoir plus sur l'histoire du Génocide perpétré contre les Tutsi en 1994.



À la fin de la conférence, Jean Pierre Tuyishime, le directeur de l'école, a remercié la CNLG pour de telles conférences qui aident les jeunes à comprendre la gravité du Génocide. Il a déclaré qu'il était sûr que personne ne pouvait corrompre ses élèves après avoir eu une conférence aussi importante.



La conférence a été suivie par 305 élèves et 6 enseignants. La même conférence a été donnée par Mujawamariya au Groupe Scolaire Kadendegeri, situé dans le même secteur et dans le même district. (Fin)