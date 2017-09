Un groupe de consultants de la Banque mondiale a visité le mémorial de Bisesero

Kigali: Un groupe de consultants de la Banque mondiale a visité le site mémorial du génocide de Bisesero où Virgile Nkundiye, employé de la Commission nationale pour la lutte contre le génocide (CNLG), les a accueillis.



Nkundiye leur a expliqué l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsi surtout à Bisesero alors qu'il les prenait dans différentes parties du mémorial. Ils ont été choqués par l'histoire du génocide à Bisesero et le fait que le 27 juin 1994, des soldats français ont abandonné les Tutsi de Bisesero et les ont laissés dans les mains des tueurs.



Le génocide contre les Tutsi en 1994 à Bisesero



Les actes de génocide à Bisesero ont commencé le 04/07/1994 parce que c'est ce jour-là que les Tutsi de Bisesero ont quitté leurs maisons et se sont réfugiés dans les collines de Muyira, Gitwa, Kigarama, Gitwe, Bisesero, Murambi, Uwingabo, Gisoro et sur le sommet de la colline de Karongi.



Les plus célèbres parmi les génocidaires de Bisesero sont les suivants: Charles Sikubwabo qui était le bourgmestre de la Commune Gishyita; Mika Muhimana qui était le conseiller du secteur Gishyita; Ezéchiel Muhirwa, conseiller du secteur Musenyi; Vincent Rutaganira qui était le Conseiller du Secteur Mubuga, Dany Ngerageze, qui était l'assistant Bourgmestre; Augustin Semani qui travaillait dans les mines de REDEMI de Bisesero; Elizefani Ntakirutimana, pasteur adventiste de Ngoma; Obed Ruzindana, un homme d'affaires à Mugonero; Clément Kayishema, préfet de Kibuye.



Eliezer Niyitegeka, ministre de l'Information a présidé deux réunions pour attaquer à Bisesero parce que les Tutsi à Bisesero avaient résisté à l'extermination, le premier a eu lieu à Kibuye le 10/6/1994, et le second a eu lieu le 17/6/1994.



Le 3/5/1994, le Premier Ministre Jean Kambanda a dirigé une réunion à Kibuye, où le préfet Kayishema a déclaré que l'insécurité à Kibuye était cause par les Tutsi qui étaient réunis à Bisesero en demander un renforcement pour éliminer les ennemis. Après la réunion, les Soldats et Interahamwe de Cyangungu et Gisenyi ont été emmenés à Kibuye pour tuer les Tutsi de Bisesero.



Leurs attentats des 13 et 14 mai 1994 ont réclamé de nombreux Tutsi de Bisesero; les attaques commençaient à 06h00 AM et se terminaient vers 17h00. L'Organisation Africain Rights affirme que sur 50 000 Tutsi qui se trouvaient dans les collines de Bisesero, seulement 2 000 Tutsi restaient encore vivant à la fin de juin (African Rights, Résistance au génocide, Bisesero-Avril-Juin, 1994).



Les troupes françaises de "Opération Turquoise" sont arrivées à Bisesero, et les Tutsi qui étaient encore vivants avaient sortis de leur cachette dans l'espoir d'avoir une protection française, mais les troupes françaises les ont abandonnées pendant quatre jours contrairement à ce qu'ils ont promis. Cela a donné l'occasion au Préfet Kayishema de les exterminer. Les massacres de Bisesero ont cessé le 30/06/1994.



LE MEMORIAL GENOCIDE BISESERO



Le mémorial du génocide de Bisesero a été ouvert le 4/4/1997, après on l’a renouvelé et rouvert le 27/6/2014. Le mémorial de Bisesero est un foyer de repos pour entre 50 000 et 60 000 Tutsi victimes du génocide perpétré contre les Tutsi. Ce grand nombre s'explique par deux facteurs:

Le premier est que Kibuye en général et Bisesero en particulier avaient été habité par beaucoup de Tutsi plus que la première et la deuxième république ont estimé.



Le deuxième est que les Tutsi de tous les coins de Kibuye ont entendu dire que les Tutsi à Bisesero avaient décidé de résister aux meurtriers hutus et se sont battus vers Bisesero. Ceux qui pourraient être vaincus à une colline ont fui vers Bisesero.



Le Mémorial de Bisesero se compose des partitions différentes et chacun a une signification spécifique:



À l'entrée, il y a “l'Arc de Triomphe”, ce qui signifie que la vie a vaincu la mort. Ceux qui ont fait face à des tueurs ont trouvé la vie, avoir des sauveurs qui ont arrêté le génocide, c'est vaincre la mort.



Une pierre entourée de lances consiste à saluer (rendre immortel) ces lances pour leur rôle dans l'arrêt et la lutte contre les tueurs.



Un sentier étroit en sens unique, car il ne faut que le monter. Il symbolise les épreuves, les entraves et la douleur de l'escalade. Le mur des deux côtés empêche les escalades de l'allée étroite de se diriger vers n'importe quel côté, ce qui symbolise ceux qui étaient tués. Passer entre les deux murs signifie aller au lieu de la mort. Lorsque vous atteignez le sommet de la colline, les moyens se multiplient, ce qui représente différentes façons de survivre.



Celui qui arrive au sommet de la colline, il / elle est vivant, et il / elle survit. Les survivants se souviennent de leurs et rappellent leur noms puisque les noms devraient être exposés à ce stade et, par la suite, ils se souviennent des personnes tuées alors que c'est là où se trouve leur tombe. Le lieu de rafraîchissement de la forêt là où les gens s'asseyent et méditent. (Fin)