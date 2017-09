Vingt étudiants américains ont visité la CNLG

Kigali: Ce jeudi 21 septembre 2017, 20 étudiants du premier cycle venant de différents établissements d'enseignement supérieur aux États-Unis d'Amérique ont visité la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG).



Selon la CNLG, ces étudiants sont là pour assister à un programme à l'étranger basé au Rwanda appelé “Rwanda: Post-Génocide Restoration and Peace-Building” organisé par World Learning, School for International Training (SIT).



Au Rwanda, ces étudiants ont rencontré des professeurs d’universités locales et d'autres conférenciers de différentes institutions qui ont parlé de l'histoire du Rwanda qui l’a mené jusqu’au Génocide commis contre les Tutsi en 1994, le processus de reconstruction du Rwanda post Génocide et ils ont également visité différents mémoriaux du Génocide.



A cet égard, ils ont été intéressés à visiter la CNLG pour connaître son travail et progrès dans la reconstruction d'un Rwanda post-Génocide.



Le Dr Jean-Damascène Gasanabo, Directeur Général du Centre de Recherche et de Documentation sur le Génocide au sein de la CNLG, a discuté des succès et des défis de la CNLG dans la prévention du génocide, dans la lutte contre son idéologie et son déni ainsi que de comment surmonter les conséquences du Génocide comme il est stipulé dans la mission de la CNLG.



Le Dr Gasanabo a expliqué les différentes mesures prises par le Rwanda pour prévenir et punir le crime de génocide, de lutter contre son déni et le révisionnisme, ainsi que l'éradication de l'idéologie du génocide et toutes ses manifestations, comme il est mentionné à l'article 10 de la Constitution de la République du Rwanda de 2003 comme elle a été révisée en 2015.



Il les a exhortés à se joindre à la lutte contre le négationnisme du génocide dans leur pays, en rédigeant des articles sur l'histoire du Génocide perpétré contre les Tutsi en 1994 et sur la reconstruction du Rwanda, car ils ont été témoins des progrès du pays.



En outre, le Dr Gasanabo a également parlé du rôle des juridictions Gacaca et de leurs résultats dans la promotion de l'unité et de la réconciliation entre Rwandais. Il a également informé les étudiants que les documents produits par ces tribunaux sont en cours de numérisation afin d'assurer leur préservation pour l'utilisation aisée de prochaines générations.



Il a conclu sa présentation en partageant les succès remarquables du Rwanda en surmontant son passé horrible ainsi que ses plans merveilleux pour un avenir meilleur des Rwandais. (Fin)