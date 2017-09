Le président de l’Association des Ingénieurs rwandais, Papias Kazawadi

Kigali: La 4ème Conférence des Ingénieurs africains réunira 700 participants à Kigali du 25 au 29 Septembre 2017 sous le thème «Gestion et Bonne Utilisation des Déchets en Afrique », selon le président de l’Association des Ingénieurs rwandais, Papias Kazawadi.

«Cette conférence réunira les pays africains et autres pays étrangers partenaires comme la Grande Bretagne, la Chine, etc. Il est prévu que 200 participants viendront de l’extérieur, et 500 du Rwanda. Cette rencontre permettra au Rwanda d’apprendre plus sur ce que font les autres pays sur le sujet. Mais aussi les visiteurs s’inspireront de l’expérience rwandaise en matière de gestion et d’utilisation des déchets », a-t-il indiqué aux médias dans un point de presse.



Il a précisé que l’Association des Ingénieurs existe au niveau national, régional, africain et mondial. Des études sur le thème de la réunion ont été faites et seront présentées dans la conférence après validation.



Le Rwanda a réalisé des améliorations dans la gestion des déchets, mais son niveau en leur gestion demeure encore bas. Pour ce qui est des villes, les services d’évacuation de déchets sont à 35,8 %. Ils sont 0,1% en milieu rural. 29,8 % de la population ne peuvent pas évacuer les déchets ; 29,5 % les jettent dans les propriétés ; 0,2% les brûlent ou les jettent dans les rivières.



Au niveau du pays, 46,5 % de la population recourt aux services d’évacuation; 30,7% jettent les déchets dans les buissons ; 20,6 % les collectent et les utilisent convenablement. Les déchets qui pourrissent représentant 70 %. Les déchets qui ne pourrissent pas comme le plastic et les métaux représentent 30 %.

Le panel du Comité de l’Association des Ingénieurs rwandais

Il faut noter que 70 % des pays transforment leurs déchets dans le monde. Dans 70 % à 80 % des pays développés, tous les déchets sont transformés et recyclés. Il n’y a pas cette nécessité de les jeter dans des dépotoirs.



Au Rwanda, les gens ont été sensibilisés à retenir dans des trous creusés les déchets liquides comme l’eau des pluies. Cette eau recueillie peut aussi servir à irriguer les champs.



Avec les déchets qui ne pourrissent pas, on peut fabriquer des briquettes, du fumier organique, faire du biogaz, de l’énergie. L’entreprise Pivot du Rwanda transforme les déchets des latrines. A Masaka dans le district de Kicukiro, l’urine humaine sert à fabriquer du fumier. Il y a un projet au Rwanda de transformer les déchets en énergie grâce à l’investissement de la Banque Européenne d’Investissement(BEI).



Pour le Dr Alphonse Nkurunziza en charge de la Planification Urbaine dans la Mairie de Kigali (MVK), des études ont été faites sur les conduites des déchets des ménages. Leur impact socio-environnemental a été établi.



«L’on arrive au stade de la mise en œuvre et de payer des frais pour les terres expropriées. L’usine de recyclage de déchets sera construite à l’entrée de la Ville «Kugiticyinyoni». Il faut des investisseurs pour ce genre de projets», a-t-il dit.



Durant cette Conférence Internationale, des Ingénieurs rwandais prêteront serment pour la première fois le 28 Septembre, juste comme on le fait dans d’autres pays comme le Canada, les USA, la Tanzanie.



«C’est une façon de valoriser la profession d’Ingénieurs. Il y a un code de conduite et des lois à respecter, comme le font les avocats et les médecins. En cas de non observation de ce code, on s’expose à des sanctions. Au Rwanda, dans les jours à venir, seuls les Ingénieurs qui ont prêté



serment seront autorisés à exécuter certains services. Le serment rendra les ingénieurs plus responsables, car ils devront rendre des comptes », a-t-il poursuivi.



L’Association rwandaise des Ingénieurs réunit environ 800 ingénieurs en construction, eau, environnement, assainissement et hygiène, télécommunications, électricité, mécanique, industrie, agriculture. Leur enregistrement se poursuit encore. Au regard des statistiques fournies par l’Université, on estime que ce chiffre est en hausse et qu’il peut atteindre 2.000 ingénieurs au Rwanda. (Fin)